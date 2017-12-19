Медики из Калифорнии утверждают, что смартфоны вызывают рак

Новости США. Смартфоны могут стать причиной раковой опухоли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К такому заключению пришли медики из Калифорнии. Исследования показали, что существует взаимосвязь между использованием смартфонов и развитием определенных заболеваний. Дело в том, что электромагнитное излучение может вызвать головные боли, проблемы со сном и памятью, а в некоторых случаях заболевания слухового нерва и даже рак.