Медицинское освидетельствование юношей, подлежащих призыву на военную службу

О здоровье будущего солдата государство начинает заботиться задолго до того, когда юноша достигнет призывного возраста.

А позже, на стадии медицинского освидетельствования и на момент службы в армии, здоровье солдата и вовсе выходит на первый план.

Насколько для государства важен и актуален вопрос подготовки молодых людей к армии, подготовке их к допризывному возрасту?

Гражуль Татьяна, главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Мингорисполкома по работе с призывной молодежью:

Прежде всего хочется сказать, что наши юноши допризывного и призывного возраста это наш в первую очередь трудовой потенциал, это наш творческий потенциал, это наш интеллектуальный потенциал, это потенциал повышения демографической ситуации в стране. Кроме того, юноши в возрасте от 18 до 27 лет являются постоянным резервом пополнения состава Вооруженных Сил нашей страны, поэтому охрана здоровья молодежи является главнейшей задачей нашей страны, а проблемы состояния здоровья являются, конечно, приоритетным в политике нашего государства.

Кроме того, в организациях здравоохранения проводится огромная профилактическая работа, которая включает в себя, прежде всего, мероприятия, направленные на предупреждение развития заболеваний. Если так случается, что у наших юношей развиваются какие-либо заболевания, то, конечно, в организациях здравоохранения им оказывается лечебно-диагностическая помощь, а в последствии реабилитационные мероприятия, которые тоже направлены на скорейшее выздоровление и полное восстановление трудоспособности.

За физическую подготовку юношей к службе в армии отвечают также педагоги средних учебных заведений.

Гражуль Татьяна:

Медицинские осмотры юношей допризывного возраста проводятся подростковыми врачами в 15, 16 и в 17 лет. Объемы этих медицинских осмотров регламентированы директивными документами Министерства здравоохранения. Результаты этих осмотров обязательно вносятся в карту допризывника, там есть результаты осмотров, проведенных в детских организациях здравоохранения в 15, 16 и в 17 лет. По результатам этих осмотров подростковый врач дает оценку состояния здоровья юноши, определяет его группу здоровья, определяют группу по физической культуре и с этими данными, которые находятся в карте допризывника, по достижению 16 лет юноша идет на приписку к призывному участку.

Призывник:

Планирую служить, планировал и раньше, но подвернулась возможность поступить в ДОСААФ на водителя категории С. Воспользовался возможностью, а весной ухожу в армию. Думаю, там будет много нового, интересного. В общем, думаю с толком 1,5 года провести.

Может ли доктор посоветовать юноше заниматься какой-то физической нагрузкой, чтобы себя подготовить к тому или иному роду войск, если есть такое желание?

Татьяна Гражуль:

Да, конечно. Мне кажется, что нашей армии в настоящее время нужны грамотные, физически здоровые и выносливые бойцы. Чтобы всего этого достичь, самое главное, наверное, это вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, заниматься в каких-то секциях и хорошо учиться, по-видимому, и твоя мечта осуществиться.

Призывник:

Я планирую служить. Я уже от военкомата обучаюсь на водителя, чтобы непосредственно пойти служить водителем. Да, хочется. Хотелось бы в пограничные войска, но туда не пускают, поэтому буду служить в Вооруженных Силах, а там уже куда определят.

Вячеслав Асаевич, врач-эксперт:

Призывник проходит освидетельствование у 8 врачей: терапевт, хирург, офтальмолог, лор, дерматолог, стоматолог и др. И только тогда врач, руководящий работой врачей-специалистов, выносит на основании заключений специалистов окончательное решение о годности вообще и степени годности к службе в ВС.

При появлении призывника у нас на комиссии, врачи меньше смотрят на жалобы наших призывников, а уповают только на свои знания и опыт, на изучение данных из учреждений здравоохранения.

При освидетельствовании призывника, если у врача-специалиста появляется какое-то хотя бы малейшее подозрение на наличие патологии, данный призывник направляется в профильное лечебное учреждение, закрепленное за каждым военным комиссариатом при каждом комитете по здравоохранению. И только на основании данных из этого учреждения здравоохранения в последствии врач-специалист выносит заключение о годности вообще и ее степени годности к службе в Вооруженных Силах.

Годен без ограничения — может служить во всех рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь. Годен с незначительным ограничением — здесь есть таблица дополнительных требований для каждого рода войск, и в соответствии с нею выносятся графы по принадлежности к годности. Есть временно негодные призывники, у которых определены какие-то заболевания по результатам обследований в профильных учреждениях здравоохранения, им дается возможность для прохождения курса лечения по месту жительства в амбулаторных или стационарных условиях с последующим повторным освидетельствованием медицинской комиссией и вынесением окончательного заключения.

Категории «не годен» в мирное время и «ограниченно годен» в военное время подразумевает отсрочку от службы в армии на 3 года, по истечении которых юноша должен пройти повторное освидетельствование. Категории «не годен с исключением с воинского учета» навсегда освобождает гражданина от военной службы.

Татьяна Гражуль:

Даже по прибытии в воинскую часть наши мальчики тоже проходят медицинский осмотр и в дальнейшем, конечно, они попадают под наблюдение уже военной организации здравоохранения к военным врачам, которые, я думаю, точно также пристально следят за состоянием их здоровья, а в случае возникновения каких-то заболеваний, занимаются лечением.

Ежедневно командиры подразделений воинской части проводят осмотр военнослужащих, в ходе которого солдат может сообщить о своем недомогании.

Дмитрий Лях, начальник медицинской службы войсковой части 5448:

Чаще всего, конечно, с простудными, легкими заболеваниями. Это достаточно большая часть всех обращений. Помимо этого есть различные хирургические патологии, кожные заболевания.

Для борьбы с болезнями войсковая часть 5448 имеет большой штат медицинского персонала в стационарном и амбулаторном отделениях.

Дмитрий Лях, начальник медицинской службы войсковой части 5448:

Это и стоматолог, реабилитолог, который ведет уже больных, которые выписываются с различных медицинских учреждений, которые нуждаются в реабилитации, врач-терапевт рентгенолог, который работает на передвижной рентгеновской установке, начальник медицинского пункта, начальник медицинской службы. В штате еще есть врач-психотерапевт и врач-нарколог. В амбулатории есть такие подразделения, которые позволяют оказывать всестороннюю медицинскую помощь военнослужащим срочной военной службы: отделение реабилитации, оно включает в себя и физиотерапевтический кабинет, и массажный кабинет, то есть возможность сделать какие-то назначения, которые дают нам другие лечебные учреждения, в том числе и поликлиника МВД. Есть возможность сделать массаж, если солдат нуждается в этом.

Александр Швайба, начальник физической подготовки и спорта войсковой части 5448:

Основной вид физической подготовки — рукопашный бой. В соединении уделяется очень много внимания, особенно в первой роте специального назначения, где прерогатива это единоборства. Также в состав физической подготовки входит организация занятий по легкой атлетике, по ускоренному передвижению, по гимнастике, плаванию, лыжной подготовке.

Подготовить свой организм к армейскому рабочему дню помогает и плотный завтрак. Помимо завтрака у солдат воинской части еще два приема пищи. За составом питания тщательно следят продовольственная и медицинская службы воинской части, делая основной упор на сбалансированность и питательность.

Один раз в неделю столовая радует военнослужащих блюдами белорусской национальной кухни.

Владимир Мохнач, начальник отделения идеологической работы войсковой части 5448:

Военнослужащим в войсках разрешается иметь мобильную связь, мобильные телефоны. Военнослужащий в отведенное личное время может общаться с родителями.

В распорядке дня, в частности, предусмотрены мероприятия социокультурной деятельности для подразделений, то есть они есть у нас 2 раза в неделю и еще один выходной день в неделю есть у военнослужащих. Вообще цель социокультурной деятельности является поддержание морально-нравственного состояния.