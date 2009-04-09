Медицинская сенсация! В Беларуси впервые пересажены почки двум детям

У Руслана и Стаса были тяжелые заболевания и почечная недостаточность. У их родителей не было сердечной. Когда-то они подарили жизнь, сегодня – почку. Руслану досталась мамина, Стасу – папина.

Пациентами стали – два мальчика десяти и одиннадцати лет. Оба ребёнка – сельские жители. Один – Лунинецкого района Брестской области, другой – Гродненского района.

Четыре часа у операционного стола. Именно столько времени заняла пересадка. Бригада врачей, а это трансплантологи, детские урологи, анестезиологи и нефрологи два дня трудились без права на ошибку. Английские специалисты и лучшие врачи Беларуси. Их не смущали трудности перевода. Когда на кону жизнь ребенка – руки сами работают в унисон.

Перед операционной – минуты без права на промедление. Вне тела почка живет недолго и это как раз тот самый редкий случай, когда в ладони врачей умещается надежда на новую жизнь.

– Событие знаковое, поскольку к этому событию готовились медицинские работники. Этого ждали дети и их родители. Ведь они получили второй шанс на жизнь, – отметил главный врач второй городской детской больницы Минска Лариса СЕЧКО. – Сложности не было, поскольку все урологи и анестезиологи опытные. Было волнение, потому что орган донорский очень важен. Это не искусственная ткань, это живая. Важно, чтобы она зафункционировала.

По информации врачей, сейчас состояние пациентов стабильное и соответствует тяжести перенесённых операций. Почечные трансплантаты работают хорошо и выполняют все свои функции. Операцию провела бригада медиков второй детской клиники Минска в составе трансплантологов, детских урологов, анестезиологов и нефрологов.

Эта операция для медиков не последняя. Есть врач. Есть болезнь. Есть пациент. Не хватает доноров. Сегодня в таких операциях остро нуждаются 22 маленьких белоруса. Жизнь Руслана и Стаса врачи переписали с чистого листа – теперь их нет в листе ожидания. А еще вчера болезнь не ждала – она отсчитывала – остаток жизни они были бы привязаны к больнице. Отныне и для маленьких пациентов органы можно взять взаймы.

Мы готовимся не только у родственников, конечно, мы разговаривали и говорили на эту тему, в ближайшее время при наличии хорошей совместимости, мы будем пересаживать и трупные почки, рассказал главный детский уролог Министерства здравоохранения Республики Беларусь Изоокас СКОБИЮС.

Трансплантация почек в Беларуси уже давно вышла на высокий уровень. Только в прошлом году выполнено 30 операций. Но все это время врачи мечтали о сокровенном – победе большой медицины над болезнью самых маленьких пациентов.

Ирина Хануник, Татьяна Серегина, Алексей Юнаш, Телекомпания СТВ.