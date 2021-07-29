Гладкость надолго. Что нужно знать о лазерной эпиляции

Удаление нежелательных волос – это процедура, с которой практически каждый день сталкиваются женщины и мужчины. Она отнимает много времени, при этом результат сохраняется ненадолго. В погоне за красотой методы тоже не стоят на месте – бритье, восковое удаление, эпилятор, шугаринг. Однако последнее слово остается за лазерной эпиляцией.

Юлия Павловская, медицинская сестра по физиотерапии медицинского центра «Элар»:

Лазерная эпиляция – это воздействие на волос разной длины, различного типа лазера на волосяную фолликулу, которая под воздействием лазера начинает разрушаться, и впоследствии через 12-14 дней она выходит. Лазеры на данный момент работают со всеми типами кожи – от смуглой до светлой и с различными видами волос (светлые, темные). Подбираются индивидуальные параметры, протоколы, воздействие происходит и волос разрушается.

При контакте кожи с лазерным излучением не происходит ее повреждения. Такой эффект достигается благодаря тому, что пигментом полностью поглощается лазер, поэтому он воздействует исключительно на волосяной фолликул. Такая процедура абсолютно безопасна.

После удаления волосяных луковиц лунки, где раньше росли волоски, постепенно затягиваются, кожа становится гладкой и ровной. Кроме того, лазер стимулирует выработку коллагена. Он дарит эпидермису упругость и разглаживает мелкие морщинки. Юлия Павловская:

У лазеров различная длина волны. Александритовый тип, его длина – 750 нм. Есть диодный, его волна – 950 нм. Есть неодимовый. Золотым стандартом считается длина 750 нм – это александритовые лазеры. Они работают более эффективно, сразу от одной процедуры уходит 30 % волос, и в последующем делается курс из 4, 6, 8 процедур. Воздействует на все типы – как на светлые волосы в области лица, также область предплечья – тоненькие волосы. Тем не менее у процедуры есть противопоказания. Это беременность и период лактации, герпес в острой форме, острые инфекционные заболевания, наличие кардиостимулятора, прием антибиотиков и тяжелая сердечная недостаточность.

Будьте готовы к тому, что в процессе прохождения курса процедур проснувшиеся волосы чаще всего начинают отрастать неравномерно. На некоторых участках они совсем не растут, на каких-то растут пучками или более интенсивно. Это нормальная реакция организма, она не должна являться поводом для беспокойства. Юлия Павловская:

Курс лазерной эпиляции составляет 4, 6, 8, 10 процедур, он подбирается индивидуально с учетом фототипа кожи, с учетом волоса, с которым мы работаем, с учетом даже гормонального фона женщины. Лазерная эпиляция проводится в движении, технология Moveo, работаем по гелю. За счет того, что во время эпиляции мы двигаемся, пациент не ощущает дискомфорт, жжение, мы минимизируем риски сделать ему ожог. Фолликула нагревается постепенно.