Секреты здоровой улыбки! Стоматолог рассказал, какие привычки могут снизить риск развития заболеваний

Нездоровые зубы – это очень неприятно и очень дорого. Чтобы избежать таких проблем, как кариес, воспалительные заболевания десен, а также потери зубов, важно в первую очередь правильно ухаживать за полостью рта. Здоровые привычки могут значительно снизить риск развития заболеваний.

Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Необходимо чистить зубы дважды в день с использованием зубной щетки и пасты. Делать это нужно после завтрака и перед сном для того, чтобы зубы оставались чистыми в течение дня и ночью и на них не размножались микроорганизмы, которые вызывают воспаление десен и разрушение эмали. Следует помнить о том, что зубную щетку необходимо менять каждые 3 месяца либо по мере ее деформации, а также возможно употребление жевательной резинки в течение 10 минут после приема пищи, если эта жевательная резинка не содержит сахар.

Однако одной лишь чистки недостаточно. Важно помнить о межзубных пространствах, куда щетка не всегда может добраться. Использование зубной нити – это не просто рекомендация, а необходимость. Она помогает удалить остатки пищи и налет, которые могут стать причиной воспаления десен и кариеса. Постарайтесь делать это хотя бы раз в день, и вы заметите, как улучшится состояние ваших зубов.

Наталья Грицкевич:

Как стоматолог я настоятельно рекомендую избавиться от двух привычек, которые могут навредить вашим зубам. Во-первых, это курение, поскольку никотин и табачные смолы вредят здоровью зубов и красоте улыбки. А во-вторых, это использование зубов как инструмента для открывания бутылок, банок и пакетов с какой-то продукцией. Поэтому для того, чтобы предотвратить травмы и сколы, лучше этого не делать.

А вот сахар может серьезно подорвать здоровье ваших зубов. Он способствует образованию кариеса, поэтому старайтесь ограничить потребление сладости и газировки. Если вы все же не можете устоять перед десертом, почистите зубы сразу после его употребления. Сбалансированное меню, богатое кальцием и витаминами, способствует укреплению зубной эмали. Молочные продукты, свежие овощи, фрукты, и яблоки, и морковь, а также орехи должны стать основой вашего рациона. Они не только полезны, но и помогают поддерживать здоровье десен.