Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Свет, побеждающий опухоль. Уникальную медицинскую разработку презентовали 21 мая в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплект оборудования для фотодинамической терапии разработан и изготовлен в Беларуси. Он предназначен для лечения пациентов с предопухолевой, злокачественной патологией и воспалительными заболеваниями.

Валентина Евзрезова на новый метод лечения согласилась без колебаний. Небольшое пятнышко на лице оказалось базалиомой кожи. Классическая операция в её возрасте немалый риск и, по крайней мере, неделя госпитализации, сейчас всё лечение займёт один день. Утром ей ввели специальный препарат.

Под воздействием лазерного излучения препарат активизируется и раковые клетки буквально испаряются.

Ирина Концевенко, врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:

В чём преимущество данного метода в конкретном случае. Если лечить пациентку традиционным методом – ей нужно делать тяжёлую пластическую операцию. Брать кожу в другом месте и закрывать место дефекта.

Теперь на месте опухоли останется лишь розовое пятнышко, при этом ни одна здоровая клетка не пострадала. Кроме того во время процедуры повышается иммунитет к этому типу новообразований.

Валентина Евзрезова, пациент:

Ощущение покалывания, немного жжение. Спасибо медицине, она шагает вперёд. Для людей всё.

Эффективность метода доказана клинически: 98% опухоль не вернётся. Лечить таким способом можно онкологические заболевания кожи и слизистых во всех областях. Максимальный эффект – на ранних стадиях.

Александр Добриян, СТВ:

Метод фотодинамической терапии широко известен во всём мире и активно применяется не первый год. Однако, Беларусь одна из четырёх стран на планете имеющая полный цикл. От современных лазерных установок до химических препаратов – всё разработано белорусскими учёными и произведено в Беларуси, а теперь и эффективно применяется в наших медучреждениях.

Стоимость фотодинамической терапии минимум вдвое ниже традиционных методов лечения.

Дмитрий Лось, главный врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:

Тенденция и у нас, и в мире: выявляется больше онкологических заболеваний, но при этом смертность ниже становится от этих заболеваний. Это говорит и о хорошей работе службы и о развитии в целом нашего здравоохранения. Внедрение новых методик и методов лечения.