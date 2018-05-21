Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Свет, побеждающий опухоль. Уникальную медицинскую разработку презентовали 21 мая в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Свет, побеждающий опухоль. Уникальную медицинскую разработку презентовали 21 мая в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комплект оборудования для фотодинамической терапии разработан и изготовлен в Беларуси. Он предназначен для лечения пациентов с предопухолевой, злокачественной патологией и воспалительными заболеваниями.
Валентина Евзрезова на новый метод лечения согласилась без колебаний. Небольшое пятнышко на лице оказалось базалиомой кожи. Классическая операция в её возрасте немалый риск и, по крайней мере, неделя госпитализации, сейчас всё лечение займёт один день. Утром ей ввели специальный препарат.
Под воздействием лазерного излучения препарат активизируется и раковые клетки буквально испаряются.
Ирина Концевенко, врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:
В чём преимущество данного метода в конкретном случае. Если лечить пациентку традиционным методом – ей нужно делать тяжёлую пластическую операцию. Брать кожу в другом месте и закрывать место дефекта.
Теперь на месте опухоли останется лишь розовое пятнышко, при этом ни одна здоровая клетка не пострадала. Кроме того во время процедуры повышается иммунитет к этому типу новообразований.
Валентина Евзрезова, пациент:
Ощущение покалывания, немного жжение. Спасибо медицине, она шагает вперёд. Для людей всё.
Эффективность метода доказана клинически: 98% опухоль не вернётся. Лечить таким способом можно онкологические заболевания кожи и слизистых во всех областях. Максимальный эффект – на ранних стадиях.
Александр Добриян, СТВ:
Метод фотодинамической терапии широко известен во всём мире и активно применяется не первый год. Однако, Беларусь одна из четырёх стран на планете имеющая полный цикл. От современных лазерных установок до химических препаратов – всё разработано белорусскими учёными и произведено в Беларуси, а теперь и эффективно применяется в наших медучреждениях.
Стоимость фотодинамической терапии минимум вдвое ниже традиционных методов лечения.
Дмитрий Лось, главный врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:
Тенденция и у нас, и в мире: выявляется больше онкологических заболеваний, но при этом смертность ниже становится от этих заболеваний. Это говорит и о хорошей работе службы и о развитии в целом нашего здравоохранения. Внедрение новых методик и методов лечения.
Белорусскую методику уже высоко оценили и за рубежом: покупают и соседи из России, и даже медики из Южной Кореи. Сочетание цена-эффективность вне конкуренции. В Беларуси Гомель пока первый из областных центров, где новинку взяли на вооружение.