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Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ

21 мая 2018 18:21
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Новости Беларуси. Свет, побеждающий опухоль. Уникальную медицинскую разработку презентовали 21 мая в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ-1

Комплект оборудования для фотодинамической терапии разработан и изготовлен в Беларуси. Он предназначен для лечения пациентов с предопухолевой, злокачественной патологией и воспалительными заболеваниями.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ-4

Валентина Евзрезова на новый метод лечения согласилась без колебаний. Небольшое пятнышко на лице оказалось базалиомой кожи. Классическая операция в её возрасте немалый риск и, по крайней мере, неделя госпитализации, сейчас всё лечение займёт один день. Утром ей ввели специальный препарат.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ-7

Под воздействием лазерного излучения препарат активизируется и раковые клетки буквально испаряются.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ-10

Ирина Концевенко, врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:
В чём преимущество данного метода в конкретном случае. Если лечить пациентку традиционным методом – ей нужно делать тяжёлую пластическую операцию. Брать кожу в другом месте и закрывать место дефекта.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ-13

Теперь на месте опухоли останется лишь розовое пятнышко, при этом ни одна здоровая клетка не пострадала. Кроме того во время процедуры повышается иммунитет к этому типу новообразований.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ-16

Валентина Евзрезова, пациент:
Ощущение покалывания, немного жжение. Спасибо медицине, она шагает вперёд. Для людей всё.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ-19

Эффективность метода доказана клинически: 98% опухоль не вернётся. Лечить таким способом можно онкологические заболевания кожи и слизистых во всех областях. Максимальный эффект – на ранних стадиях.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ-22

Александр Добриян, СТВ:
Метод фотодинамической терапии широко известен во всём мире и активно применяется  не первый год. Однако, Беларусь одна из четырёх стран на планете имеющая полный цикл. От современных лазерных установок до химических препаратов – всё разработано белорусскими учёными и произведено в Беларуси, а теперь и эффективно применяется в наших медучреждениях. 

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ-25

Стоимость фотодинамической терапии  минимум вдвое ниже традиционных методов лечения.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ-28

Дмитрий Лось, главный врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:
Тенденция и у нас, и в мире: выявляется больше онкологических заболеваний, но при этом смертность ниже становится от этих заболеваний. Это говорит и о хорошей работе службы и о развитии в целом нашего здравоохранения. Внедрение новых методик и методов лечения.

Лазер против рака презентовали в Гомеле. Как работает уникальный прибор – репортаж СТВ-31

Белорусскую методику уже высоко оценили и за рубежом: покупают и соседи из России, и даже медики из Южной Кореи. Сочетание цена-эффективность вне конкуренции. В Беларуси Гомель пока первый из областных центров, где новинку взяли на вооружение.

# Защита от онкологических заболеваний # Здоровье # Валентина Евзрезова # Ирина Концевенко # Дмитрий Лось # Фотофакт

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