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Белорусская делегация примет участие во Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве

21 мая 2018 09:19
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Новости Беларуси. Всемирная ассамблея здравоохранения собирается 21 мая в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация примет участие во Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве -1

На сессию приглашены делегаты из 194 государств. Участие примет и делегация Беларуси во главе с министром профильного ведомства – Валерием Малашко. Участники встречи обсудят так называемые «миллиардные цели» ВОЗ. На ближайшее будущее у организации амбициозные планы – они касаются трех миллиардов населения планеты. Речь об услугах здравоохранения, обеспечения защиты при чрезвычайных ситуациях и повышения уровня здоровья.

Белорусская делегация примет участие во Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве -4

Участники ассамблеи также поделятся своими предложениями по решению проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин, обсудят проект стратегии и план действий в области общественного здравоохранения, инноваций в интеллектуальной собственности. Программа сессии рассчитана до конца недели.

Белорусская делегация примет участие во Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве -7

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье # Фотофакт

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