Белорусская делегация примет участие во Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве

Новости Беларуси. Всемирная ассамблея здравоохранения собирается 21 мая в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Всемирная ассамблея здравоохранения собирается 21 мая в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сессию приглашены делегаты из 194 государств. Участие примет и делегация Беларуси во главе с министром профильного ведомства – Валерием Малашко. Участники встречи обсудят так называемые «миллиардные цели» ВОЗ. На ближайшее будущее у организации амбициозные планы – они касаются трех миллиардов населения планеты. Речь об услугах здравоохранения, обеспечения защиты при чрезвычайных ситуациях и повышения уровня здоровья.
Участники ассамблеи также поделятся своими предложениями по решению проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин, обсудят проект стратегии и план действий в области общественного здравоохранения, инноваций в интеллектуальной собственности. Программа сессии рассчитана до конца недели.