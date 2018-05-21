Белорусская делегация примет участие во Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве

На сессию приглашены делегаты из 194 государств. Участие примет и делегация Беларуси во главе с министром профильного ведомства – Валерием Малашко. Участники встречи обсудят так называемые «миллиардные цели» ВОЗ. На ближайшее будущее у организации амбициозные планы – они касаются трех миллиардов населения планеты. Речь об услугах здравоохранения, обеспечения защиты при чрезвычайных ситуациях и повышения уровня здоровья.