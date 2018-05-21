Как загорать правильно? Советы врача-дерматолога

Юлия Самусенко, корреспондент:

В середине этой недели будет жарко, днём воздух прогреется до 27 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.

В чем опасность майского солнца? И как правильно принимать солнечные ванны? Узнаем у врача-дерматолога.