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Как загорать правильно? Советы врача-дерматолога

21 мая 2018 09:27
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Юлия Самусенко, корреспондент:
В середине этой недели будет жарко, днём воздух прогреется до 27 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.

В чем опасность майского солнца? И как правильно принимать солнечные ванны? Узнаем у врача-дерматолога. 

Как загорать правильно? Советы врача-дерматолога -1

Какую угрозу может представлять майское солнце? Как правильно загорать? Какой прогноз погоды на предстоящую неделю ожидается по Беларуси?

Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Здоровье # Здоровье # Юлия Самусенко # Наталья Велесевич # Фотофакт # Консультация врача

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