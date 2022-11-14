14 ноября состоится церемония подписания документов по передаче Беларуси китайской вакцины

Антиковидная вакцина для миллионов белорусов. 14 ноября состоится официальная церемония подписания документов по передаче нам китайской вакцины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в Минск из Пекина доставили гуманитарную помощь. Днями ранее самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск. На его борту – груз общей массой без малого 25 тонн. 2 миллиона доз вакцины и столько же шприцев. С учетом этой партии суммарно Китай предоставил Беларуси уже 5 миллионов доз в качестве дружественной помощи.