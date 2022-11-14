Прямой эфир

14 ноября состоится церемония подписания документов по передаче Беларуси китайской вакцины

14 ноября 2022 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Антиковидная вакцина для миллионов белорусов. 14 ноября состоится официальная церемония подписания документов по передаче нам китайской вакцины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 ноября состоится церемония подписания документов по передаче Беларуси китайской вакцины-1

Напомним, в Минск из Пекина доставили гуманитарную помощь. Днями ранее самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск. На его борту – груз общей массой без малого 25 тонн. 2 миллиона доз вакцины и столько же шприцев. С учетом этой партии суммарно Китай предоставил Беларуси уже 5 миллионов доз в качестве дружественной помощи.

# Вакцинация # Здоровье # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Очередной фейк. Минздрав опроверг заявление, что в Брестской области больным не хватает коек
13 ноября 2022 14:04

Очередной фейк. Минздрав опроверг заявление, что в Брестской области больным не хватает коек

Число больных деменцией растёт с каждым годом. Что рекомендуют врачи для тренировки памяти?
11 ноября 2022 12:43

Число больных деменцией растёт с каждым годом. Что рекомендуют врачи для тренировки памяти?

Почему при вегетососудистой дистонии нужно обращаться к психотерапевту? Узнали о симптомах и лечении болезни
11 ноября 2022 08:45

Почему при вегетососудистой дистонии нужно обращаться к психотерапевту? Узнали о симптомах и лечении болезни