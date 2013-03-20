Контурная пластика – быстрый способ решить эстетические проблемы лица без хирургического вмешательства

Звезды Голливуда – дамы без возраста. Над ними не властно время. Ведь оно не прибавляет им морщинок и кожа все так же сияет. Сегодня благодаря современной медицине подчеркнуть свою природную красоту или восполнить недостатки могут не только глянцевые красотки, но и даже самые обыкновенные домохозяйки.

Контурная пластика лица является скорой помощью в создании идеального образа.

Ольга Хомич, врач-косметолог:

Контурная пластика – это метод, при котором с помощью специальных препаратов или наполнителей, как их называют, можно решать различные эстетические проблемы лица, то есть восполнять какие-то недостающие объемы, морщины и так далее.

Такой вид пластики – отличная возможность без операционного вмешательства устранить мелкие морщинки и подтянуть кожу, сделать четким овал лица, поменять форму и контур губ. Волшебный укол способен улучшить внешний вид благодаря препаратам, которые мгновенно стирают морщинки, не искажая мимику, а также воссоздают красоту и молодость, не утяжеляя черты лица.

Данный процесс не требует специальной подготовки. Все необходимые манипуляции будут совершены врачом на месте проведения процедуры, которая занимает всего 30-40 минут, включая подготовку и анестезию, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Хомич, врач-косметолог:

Как в любой косметологической процедуре в контурной пластике существуют противопоказания: беременность, кормление грудью, хронические заболевания в стадии обострения, тяжелые заболевания организма в стадии декомпенсации, инфекционные заболевания, которые сопровождаются повышением температуры, системные заболевания соединительной ткани и, конечно, воспаления в местах проведения процедуры.

В зависимости от зоны коррекции могут возникнуть и некоторые болевые ощущения, от незначительных до несколько чувствительных, например, в области губ. Но результат стоит того, тем более эффект от данной процедуры сохраняется до года, а при повторном введении препарата может длиться несколько дольше.

Ольга Хомич, врач-косметолог:

В нашей стране используются препараты на основе гиалуроновой кислоты. Это наиболее безопасные филлеры. Разница среди этих препаратов в том, что они отличаются по плотности. То есть в зависимости от корректируемых зон различная плотность препарата используется. И, соответственно, у более плотных препаратов будет более длительный срок действия.

Конечно, препарат не должен вступать ни в какие реакции с организмом, не вызывать аллергических реакций. То есть этот препарат просто кладется подкожно и находится в месте введения, не вызывая никаких побочных реакций.

Мы обработали зону инъекции и наносим обезболивающий препарат.

Сейчас мы удалим остатки препарата и будем проводить процедуру.

Препараты, которые используются для данной процедуры, находятся в шприцах. То есть они уже готовы, в вакуумной упаковке и содержат определенное количество гиалуроновой кислоты.

Сейчас мы в выбранную заранее и подготовленную область коррекции введем наш препарат. Мы будем корректировать носогубную вкладку.

Такие процедуры проводятся только в условиях специальных медучреждений подготовленными специалистами, врачами. Поэтому в домашних условиях, конечно, такую процедуру провести нельзя.

Чтобы избавиться от недостатков или подчеркнуть свою индивидуальность, не обязательно ложиться под нож хирурга. Всего пара часов, проведенных к кабинете косметолога, сделают вас неотразимыми.