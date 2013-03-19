Как правильно поститься, чтобы не навредить здоровью

Новости Беларуси. Великий Пост начался у православных верующих. Первая неделя наряду с последней – самое строгое время.

Великий пост – это прежде всего духовная подготовка к Пасхе. Вместо развлечений – молитва и покаяние. Вместо плотских удовольствий – общение с Богом. Относиться к посту как к диете не только неправильно, но и опасно.

Марина Попова, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Животный белок – это единственный пластический материал для человеческого организма. Тот же растительный белок, который содержится в орехах, в бобовых, к сожалению, по своему качественному составу никогда не заменит животный, потому что он не содержит все незаменимые аминокислоты.

Подготовить тело к такому непростому испытанию невозможно – полезные вещества не накапливаются. И, что удивительно, постное меню часто приводит к набору веса. Углеводы, которыми богата растительная пища, в организме откладываются в виде жира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем, кто все-таки решил поститься, рекомендации диетологов: как можно больше разнообразить свой рацион. Уменьшить вред можно с помощью фантазии кулинаров.

Наталья Рогатко, повар столовой минского предприятия:

Крупяные каши все с добавлением изюма, орехов, кураги. Все на растительном масле или заправить оливковым.

Постных блюд действительно много. Практически каждая столовая, ресторан или кафе предлагают альтернативное меню для верующих. Но даже самое правильное постное меню медики не советуют пожилым, беременным, детям, людям с проблемами пищеварения и, конечно, тем, кто нуждается в особом питании.

Рекордсмен книги рекордов Гиннеса и один из самых сильных людей Беларуси Вячеслав Хоронеко ограничить свое питание не может, зато о духовном во время поста не забывает.

Вячеслав Хоронеко, рекордсмен книги рекордов Гиннеса:

К нему нужно тоже подготовиться. Духовно, душевно, морально, и потом физически. Чтобы ты знал, что тебе все условия дома созданы, что тебя будут родные поддерживать.

Обратиться к душе – не значит впадать в уныние. Великий пост – это время благих поступков и светлых мыслей. В 2013 году он продлится до четвертого мая.