«Физическая нагрузка должна быть не меньше 40 минут в день». Как нормализовать давление без таблеток

До 40 лет мы редко задумываемся о проблемах с давлением. А зря! Врачи бьют тревогу: в последнее время гипертония помолодела. Повышенное артериальное давление все чаще встречается у людей молодого работоспособного возраста.

Коварная болезнь часто протекает бессимптомно, но приводит к серьезным осложнениям – стенокардии, инфаркту миокарда, ишемической болезни сердца и инсульту. Елена Таболич, врач-кардиолог районного кардиологического центра 34-ой центральной районной клинической поликлиники Советского района г. Минска:

Большой фактор риска – это наследственность. В семье, в которой есть гипертоники, рано или поздно тоже придут к этой проблеме.

Давление – важный показатель здоровья. Для каждого человека существует своя норма, которая зависит от возраста, индивидуальных особенностей и образа жизни. Средним считается показатель 120 на 80. Елена Таболич:

Повышение давления может быть физиологическим. Это после эмоциональных каких-то нагрузок, стрессовых ситуаций, после физической нагрузки, но это кратковременное повышение давления, которое потом после отдыха проходит. Когда оно стойко повышенное, вообще, считается артериальные гипертензии с давлением 140 на 90 и выше – это уже самостоятельное заболевание, которое надо лечить.

Чем больше лишних килограммов, тем выше риск. Стресс тоже играет немаловажную роль. Елена Таболич:

Если есть избыточная масса тела или ожирение, мы снижаем вес, что тоже может привести к снижению давления. Физическая нагрузка должна быть не меньше 40 минут в день. Если человек курит, он должен бросить курить. В рационе должно присутствовать много овощей и фруктов. Соль ограничиваем до 5 г в сутки.

Головные боли, учащенное сердцебиение, головокружение, шум в ушах. Стойкое повышение давления может спровоцировать гипертонический криз, а это опасно для жизни. Нужно немедленно обратиться к медикам за помощью. Елена Таболич:

Артериальная гипертензия – заболевание, которое вылечить нельзя. Его можно только взять под контроль. Если вам назначили лекарственный препарат, это значит, что он не принимается курс, как многие делают, это принимается постоянно в течение жизни.

Еще одна проблема с артериальным давлением – это его понижение или, говоря медицинским языком, гипотония. Пониженное давление указывает на вялость сосудов, поэтому в этом случае рекомендованы процедуры, направленные на их укрепление – контрастный душ, гидромассаж, плавание и физические нагрузки.

Елена Таболич:

Симптомы гипотонии – головная боль, тошнота, может быть рвота, тогда первая помощь: можно лечь, поднять ноги, можно выпить кофе или крепкий зеленый свежезаваренный чай.