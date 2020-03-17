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«Физическая нагрузка должна быть не меньше 40 минут в день». Как нормализовать давление без таблеток

17 марта 2020 07:51
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До 40 лет мы редко задумываемся о проблемах с давлением. А зря! Врачи бьют тревогу: в последнее время гипертония помолодела. Повышенное артериальное давление все чаще встречается у людей молодого работоспособного возраста.

«Физическая нагрузка должна быть не меньше 40 минут в день». Как нормализовать давление без таблеток-1

Коварная болезнь часто протекает бессимптомно, но приводит к серьезным осложнениям – стенокардии, инфаркту миокарда, ишемической болезни сердца и инсульту.

Елена Таболич, врач-кардиолог районного кардиологического центра 34-ой центральной районной клинической поликлиники Советского района г. Минска:
Большой фактор риска это наследственность. В семье, в которой есть гипертоники, рано или поздно тоже придут к этой проблеме.

«Физическая нагрузка должна быть не меньше 40 минут в день». Как нормализовать давление без таблеток-4

Давление – важный показатель здоровья. Для каждого человека существует своя норма, которая зависит от возраста, индивидуальных особенностей и образа жизни. Средним считается показатель 120 на 80.

Елена Таболич:
Повышение давления может быть физиологическим. Это после эмоциональных каких-то нагрузок, стрессовых ситуаций, после физической нагрузки, но это кратковременное повышение давления, которое потом после отдыха проходит. Когда оно стойко повышенное, вообще, считается артериальные гипертензии с давлением 140 на 90 и выше это уже самостоятельное заболевание, которое надо лечить.

«Физическая нагрузка должна быть не меньше 40 минут в день». Как нормализовать давление без таблеток-7

Чем больше лишних килограммов, тем выше риск. Стресс тоже играет немаловажную роль.

Елена Таболич:
Если есть избыточная масса тела или ожирение, мы снижаем вес, что тоже может привести к снижению давления. Физическая нагрузка должна быть не меньше 40 минут в день. Если человек курит, он должен бросить курить. В рационе должно присутствовать много овощей и фруктов. Соль ограничиваем до 5 г в сутки.

«Физическая нагрузка должна быть не меньше 40 минут в день». Как нормализовать давление без таблеток-10

Головные боли, учащенное сердцебиение, головокружение, шум в ушах. Стойкое повышение давления может спровоцировать гипертонический криз, а это опасно для жизни. Нужно немедленно обратиться к медикам за помощью.

Елена Таболич:
Артериальная гипертензия – заболевание, которое вылечить нельзя. Его можно только взять под контроль. Если вам назначили лекарственный препарат, это значит, что он не принимается курс, как многие делают, это принимается постоянно в течение жизни.

«Физическая нагрузка должна быть не меньше 40 минут в день». Как нормализовать давление без таблеток-13

Еще одна проблема с артериальным давлением – это его понижение или, говоря медицинским языком, гипотония. Пониженное давление указывает на вялость сосудов, поэтому в этом случае рекомендованы процедуры, направленные на их укрепление контрастный душ, гидромассаж, плавание и физические нагрузки.

«Физическая нагрузка должна быть не меньше 40 минут в день». Как нормализовать давление без таблеток-16

Елена Таболич:
Симптомы гипотонии – головная боль, тошнота, может быть рвота, тогда первая помощь: можно лечь, поднять ноги, можно выпить кофе или крепкий зеленый свежезаваренный чай.

«Физическая нагрузка должна быть не меньше 40 минут в день». Как нормализовать давление без таблеток-19

Как только у вас возникли подозрения, что ваше давление меняется, и вы чувствуете дискомфорт, постарайтесь как можно скорее обратиться врачу. Будьте здоровы!

«Физическая нагрузка должна быть не меньше 40 минут в день». Как нормализовать давление без таблеток-22

# Здоровье # Здоровье # Елена Таболич # Фотофакт # Медицина

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