Компульсивное переедание: чем оно опасно и как лечить

Пищевое поведение человека – вкусовые предпочтения, диета, режим питания – зависит от культурных, социальных, семейных и биологических факторов. Влияют на него и сложившиеся в обществе представления о красоте, особенно женской. И хоть двадцать первый век предоставляет современному человеку право выбора, сегодня предпочтительнее быть успешным, здоровым и худым.

Нелюбовь к своему телу способствует развитию таких страшных диагнозов, как нервная анорексия и нервная булимия. А неудовлетворённость жизнью в целом, приправленная культом еды, может вылиться в компульсивное переедание.

Светлана Мельгуй, заведующая отделением ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»:

После поглощения большого количества пищи нет очистительного поведения: не вызывают рвоту, не прибегают в последующем к каким-то диетическим ограничениям. Вот это переедание можно рассматривать как остановленное возбуждение. Это такой лёгкий способ избавиться от психоэмоционального напряжения, создать иллюзию какого-то удовольствия, какого-то комфорта.

Компульсивное переедание – серьёзный диагноз. И как у любого заболевания, у этого тоже есть ярко выраженная симптоматика. Светлана Мельгуй:

Люди, которые компульсивно переедают, испытывают и чувство вины, и недовольство собой, эмоциональный дистресс после употребления большого количества пищи. Если условно здорового человека в отношении пищевых привычек останавливает тогда, когда у него появляется насыщение, то люди с компульсивным перееданием утрачивают вот этот волевой контроль.

Если описанные симптомы вам показались знакомы – вы в серьёзной опасности. Ведь компульсивное переедание не только приводит к ожирению, но и грозит ухудшением психологического состояния, которое плавно может перетечь в глубокую депрессию. Светлана Мельгуй:

Почему поздно приходят? Может, даже не столько стыд и страх перед психиатром или психотерапевтом останавливают обращаться за помощью, сколько люди в этом делают себя очень одинокими. Мало того, что и так чувствуют себя очень одинокими, так ещё и изолируют себя. Если есть такая проблема, то о ней стыдно говорить. Вообще, на самом деле, она достаточно распространена, потому что тема еды сейчас везде.