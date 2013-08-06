Когда нужно обращаться к детскому гинекологу и чем вредны подгузники?

К детскому гинекологу чаще всего обращаются тогда, когда у девочек или юных девушек возникают какие-то проблемы. Когда же лучше обращаться к детскому гинекологу? И куда может обратиться девочка-подросток?

Оксана Кудина, ассистент кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО, главный внештатный детский гинеколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

На сегодняшний день в каждом районе Минска есть поликлиники либо на базе женских консультаций, либо на базе детских поликлиник кабинеты гинекологической помощи детям и подросткам. Всех таких докторов, которые работают в Минске и вообще у нас в республике, – количество их немногочисленное, конечно, хотелось бы больше – я гордо называю врачами-ювелирами. Это люди, которые владеют огромным спектром знаний.

Доступность помощи, врачи-ювелиры – этого мало, чтобы наши милые девочки со временем превратились в прекрасных женщин. Необходима настороженность и внимание к здоровью своих чад со стороны родителей. Прежде всего – мам. А значит, информированность о тех проблемах, которые могут возникнуть.

Врождённые патологии репродуктивной системы у нас в республике, к счастью, встречаются крайне редко. Служба пренатальной диагностики работает исправно.

В группе риска – недоношенные детки. В период взросления такие девочки-подростки ставятся на учёт и посещают гинеколога чаще, чем их сверстницы.

Алла Воропаева, заведующая женской консультацией УЗ «26 городская поликлиника» г. Минска:

Им проводится УЗИ, им проводится анализ крови на гормоны, если надо, консультирует гинеколог и эндокринолог.

На что должна обратить внимание мама после рождения малышки, в первые месяцы жизни ребёнка?

Лилия Суховерка, врач акушер-гинеколог УЗ «26 городская поликлиника» г. Минска:

На правильное строение наружных половых органов. На наличие или отсутствие выделений из половых путей. На развитие молочных желёз. У новорождённой девочки они должны быть, конечно же, неразвиты, только на уровне сосков.

Даже при отсутствии врождённой аномалии половых органов, их можно заработать уже при жизни благодаря… подгузникам.

Лилия Суховерка:

Нередко вызывают образование синехии (срастания) малых половых губ, которое в будущем ведёт к присоединению инфекции и возникновению восходящей инфекции мочеполовых путей.

Абсолютно нормальными могут быть кровянистые выделения, но только в течение первого месяца после рождения.

Лилия Суховерка:

К сожалению, бывают и воспалительные процессы сильные внутри, и бывают опухоли.

Если гормоны матери с молоком попадают в организм малышки, то, возможно, нагрубание грудных желёзок. Это состояние приходящее.

Лилия Суховерка:

Иногда это может быть связано с наличием опухолей: гормонально активных опухолей яичников, которые будут требовать оперативного лечения.

Особого внимания требуют те детки, которые перенесли хирургические вмешательства на органах брюшной полости.

Лилия Суховерка:

Почти всегда это ведёт к образованию спаечного процесса в брюшной полости и в последующем к хронизации воспалительных процессов в области малого таза.

Нельзя оставлять без внимания и жалобы на боли в животике. Ведь за этим могут стоять не только болезни желудочно-кишечного тракта.

Лилия Суховерка:

У детей, к сожалению, несмотря на то что они дети, бывают тоже опухоли. Встречаются девочки, которые подлежат оперативному лечению.

Следующая волна возможных проблем – в период полового созревания.

Лилия Суховерка:

Такие проблемы возникают, как дисфункциональные маточные кровотечения ювенильные. И вот тут уже нужно тоже обращать внимание, потому что они являются предраковым фоном. При начальной менструальной функции маму должны насторожить следующие моменты: если менструация у девочки происходит чаще, чем раз в три недели, или 21 день, если продолжительность менструального кровотечения выше семи дней или обильность менструации такова, что прокладка промокает за два часа и менее. В этом случае мама должна с ребёнком немедленно обратиться к врачу или же вызвать «скорую помощь», если состояние ребёнка достаточно тяжёлое.

Ещё две проблемы, о которых стоит сказать, – раннее или позднее половое созревание. Что из них серьёзнее – судите сами.

Лилия Суховерка:

В яичнике формируется опухоль, она чаще всего злокачественная, которая синтезирует гормоны. Эти гормоны вызывают раннее половое созревание.

Если признаки такого раннего лжеразвития возникают в возрасте до 9 лет, то родителям следует насторожиться и привести ребёнка на обследование.

Лилия Суховерка:

То есть появляется либо развитие молочных желёз, либо половое оволосение, либо кровянистые выделения из половых путей.

И последняя категория «болячек» подросткового возраста – вполне взрослые болезни. Связаны они, как правило, с ранним началом половой жизни, о чём с протестом во весь голос кричат врачи-гинекологи.

Оксана Кудина:

Конечно, на сегодняшний день мы видим разницу между поведением нашего поколения детей и, допустим, поколения 60-х годов. Тем не менее, я всегда говорю и родителям, и нашим докторам, что по большому счёту сегодняшним подросткам гораздо тяжелее. То есть тот социум, в котором они живут, та скорость течения жизни не могут не откладывать своего отпечатка. Средний возраст вступления в сексуальную жизнь – это граница 15-15,5 лет. И я хочу сказать, что, как жители Центральной Европы, мы не выбиваемся. Та же Швеция, нижнюю границу они дают 14-14,5. В чём-то есть и наша вина, когда мы упускаем этот момент воспитания.

Благодаря работе службы детской гинекологии, беременность у нас приходится на 30-35 девочек из 1000 в возрасте до 18 лет. Если сравнивать этот показатель с российскими показателями, с показателями очень высокоразвитых стран, мы каждый раз можем говорить об этом гордо. Но у каждой медали есть своя обратная сторона. Тот рост охвата контрацепцией, которым мы гордимся, он может для нас быть резервом репродуктивным, вот о чём мы забываем. То есть, может быть, где-то наша недоработка в том, что не можем ли мы где-то его увеличить. Ведь сегодня говорят, что репродуктивный пик у женщины – это 22, максимум 24, года. Но если говорить о прерываниях беременности, о количестве абортов, то на сегодняшний день это у нас цифра в районе 1,3–1,7 на 1000 по городу Минску и по республике в целом. Этим показателем, как показателем работы служб, мы гордимся.

В народе говорят: воспитание нужно начинать тогда, когда дитя лежит поперёк, а не вдоль лавки. А вот заботиться о его здоровье, репродуктивном, по мнению детских гинекологов, ещё раньше – до рождения.

Алла Воропаева:

Конечно, большое внимание оказывает на здоровье тот факт, как протекание беременности. На каком фоне мама забеременела, были ли у неё какие-то заболевания до беременности либо нет, обострялись ли они во время беременности либо нет.

После рождения уже в роддоме молодым мамам даются первые навыки ухода за малышкой, ведь допущенные ошибки могут стоить ей здоровья.

Лилия Суховерка:

Значит, маленьких девочек подмывать мылом или средствами для интимной гигиены можно только 1-2 раза в неделю. Новорождённых только 1 раз в неделю. Использование каких-то агрессивных сред вызывает пересушивание слизистой и присоединение инфекции.

И ещё раз о подгузниках. Да, это очень удобно для родителей, но для малышки…

Лилия Суховерка:

Создаётся парниковый эффект, потому что «памперс» не дышащий, несмотря на все эти рекламные трюки. И поэтому условно патогенная флора, которая содержится на коже ребёнка, она размножается в геометрической прогрессии и может легко дать инфицирование и опять же восходящую инфекцию.

Гигиенические процедуры – не весь комплекс мероприятий, позволяющих поддерживать здоровье в порядке.

Лилия Суховерка:

Ежедневная смена белья, трусики должны быть хлопчатобумажные, они должны быть свободные, не из шёлковых, синтетических материалов.

Вообще, по мнению медиков, правила личной гигиены девочка должны знать назубок уже к первому походу в детское учреждение, годам к трём.

Лилия Суховерка:

Мытьё рук перед походом и после похода в туалет, дабы не занести туда инфекцию, потому что защитная функция у маленьких девочек очень снижена, поэтому легко занести с рук инфекцию, с песочницы.

Кроме того, на здоровье ребёнка влияет режим.

Лилия Суховерка:

Для детей очень важно соблюдение ритма сна и отдыха, сон должен быть не менее 9 часов.

В более старшем возрасте могут начаться и более серьёзные проблемы.

Алла Воропаева:

Девочки же у нас стараются все сидеть на диетах, они все хотят быть стройненькими и худенькими, но, тем не менее, если девочка резко сбрасывает вес либо у неё дефицит массы тела изначально идёт, она не добирает вес, значит, у неё могут быть такие нарушения со стороны менструальной функции, как гипоменорея, то есть у неё месячные скудные, редкие и могут вообще прекратиться на фоне того, что у неё дефицит массы тела.

Патологическая крайность этого желания – анорексия встречается, к счастью, не так уж часто. С желающими любой ценой похудеть нужно работать целой командой.

Алла Воропаева:

Первое – это в семье. Мама, папа, родственники близкие должны её уверять в том, что она в общем-то хорошо выглядит и она любима, и она должна это чувствовать, их поддержку.

Другая крайность – излишний вес.

Алла Воропаева:

Лишняя масса тела тоже влияет на нарушение менструального цикла. У девочек начинается гиперэстрогения.

Поэтому привести режим питания к норме тоже следует при помощи и поддержке мамы, а лучше вместе с ней.

Алла Воропаева:

Если она будет придерживаться принципов здорового рационального питания, то эти проблемы возвращаться не будут.

В плане физической активности, гиподинамия – бич современного общества. Она вредит здоровью в целом. А вот чрезмерное усердие…

Лилия Суховерка:

Часто нарушения со стороны менструальной функции или полового созревания развиваются у детей, испытывающих чрезмерные физические нагрузки. Это балерины, спортсменки, профессионально занимающиеся спортом.

Наконец, последнее. Стресс. Не секрет, что современный ребёнок, особенно школьник, испытывает колоссальные нагрузки. Напряжённый график учёбы, далеко не из простых – школьная программа плюс нередко завышенные требования родителей или их делание по максимуму загрузить своё чадо.

Алла Воропаева:

С чем-то, значит, надо распрощаться, с каким-то из видов нагрузки, больше отдыхать, и всё придёт в норму само по себе.

Но самый важный источник репродуктивного здоровья и здоровья в целом – это то главное, ради чего девочка и каждый человек приходит в этот мир.

Алла Воропаева:

Ну, и наверное, основное всё-таки то, что девочка должна расти в семье, в любви.