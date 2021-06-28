Каждой женщине нужно делать УЗИ раз в год. Онколог о раке молочной железы

Согласно данным ВОЗ, ежегодно во всем мире диагностируется более миллиона новых случаев развития рака молочной железы, это самая распространенная злокачественная опухоль у женщин.

Дмитрий Сушко, врач онколог-хирург медицинского центра «Элар»:

За 2020 год в Беларуси выявлено около 4 000 новых случаев злокачественных заболеваний молочной железы. Первая, вторая стадия – это те опухоли, которые поддаются излечению в подавляющем большинстве случаев. Только около 25 % приходят на третью, четвертую стадию. Там статистика несколько печальнее, но мы вкладываемся в рамки статистики ВОЗ. Одна из главных причин рака – искажение гормонального фона. Чаще его обнаруживают после 50 лет, в период резкого изменения выработки различных гормонов женским организмом. Также к негативным факторам относят как избыток, так и недостаток половых гормонов. Заболеваемость у рожавших женщин в несколько раз ниже, чем у бездетных.

Дмитрий Сушко:

Все злокачественные опухоли берутся из клеток нашего организма, они не появляются, они не заразны, они не попадают извне, это генетическая поломка в клетке нашего организма. В отдельной группе риска находятся девушки или женщины, у которых два и более ближайших родственника кровных болели или опухолью молочной железы, или опухолью по женской половой сфере. Можно обратиться к онкологу по месту жительства в онкодиспансер, чтобы он дал направление в Республиканский центр молекулярно-генетических исследований. Там можно провести анализ на наличие определенных мутаций, которые говорят о том, что есть предрасположенность к опухоли или нет. Всемирно известный случай – Анджелина Джоли выявила, что есть мутации, и сделала себе профилактическую подкожную двустороннюю мастэктомию с замещением силиконовыми имплантами. Это не говорит, что у нее не будет 100 %, но она значительно снизила риски.

Важнейший метод ранней диагностики рака молочной железы – самообследование. Начинать можно после начала половой жизни, желательно на второй неделе менструального цикла. В первую очередь осматриваем грудь с помощью зеркала. Если одна из них увеличена, есть деформация или кожа похожа на лимонную корку, стоит немедленно обратиться к специалисту. Важно проверить грудь на опухолевые узлы. Если при ощупывании ощущаются дискомфорт или боль, посещение маммолога откладывать нельзя. В то же время нередки случаи, когда в начале заболевания опухоль никак не дает о себе знать.

Ольга Козлякова, врач акушер-гинеколог медицинского центра «Элар»:

Очень важно каждой женщине проводить УЗИ раз в год, а при наличии жалоб и чаще. Для описания в протоколе УЗИ используем BI-RADS классификацию, глядя в заключение можно сразу сказать, насколько доброкачественный процесс у пациентки или есть предпосылки для более углубленного обследования, есть подозрения на недоброкачественный процесс. Для выявления заболевания врач использует различные виды обследования. Своевременная диагностика может остановить развитие опухоли еще до того, как она начнет давать метастазы в лимфоузлы и внутренние органы.

Дмитрий Сушко:

Доказано, что нет смысла начинать скрининг в 35 лет, нет смысла начинать скрининг в 40-45 лет по нескольким причинам. Во-первых, потому что маммография – это рентген, то есть мы подвергаем ткань молочной железы воздействию радиации. В некоторых случаях, если молочная железа плотная, молодая, рентген-луч, который используется при маммографии, может ее не пройти, исследование будет малоинформативным. Что касается опухоли молочной железы, то в группе риска в рамках скрининга находятся женщины от 50 до 70 лет. Именно в этом возрастном промежутке необходимо выполнять маммографию. Ее выполнять надо не каждый год, а в рамках скрининга один раз в два года. Дальше, если находится какой-либо опухолевый очаг, надо уточнять, какую он природу имеет. В первую очередь выполняется тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия.

Напомним, что загар и экстремальный спорт с травмами в районе груди несут дополнительную опасность. А правильное питание, физическая активность и отсутствие стрессов помогут оставаться здоровыми долгие годы.