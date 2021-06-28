Дневной сон может быть вреден. Как правильно отдыхать днём?

Эдуард Милый:

Я сплю иногда днем, потому что сам по себе я жаворонок. Я рано встаю, когда у меня тяжелый день, у меня физически тяжелая работа, я днем люблю вздремнуть 15-30 минут. Тем самым «перезагрузив» свой организм, что дает мне дополнительные силы.

Эдуард, как и многие из нас, любит вздремнуть днем часок-другой. Особенно в жару, когда летний зной буквально забирает силы. Согласитесь, прилечь на «полчасика» после обеда кажется весьма заманчивой идеей. Но давайте разбираться, почему возникает сонливость днем?

Лариса Демянова, психотерапевт, кандидат медицинских наук:

Сонливость днем возникает, потому что человек, во-первых, плохо или мало спал ночью, при нарушении циркадных ритмов, когда человек менял часовой пояс или у него посменная работа. Все остальные причины связаны с заболеваниями: это психические заболевания, это соматические заболевания.

Сонливость днем может появляться в том числе из-за недостатка витаминов или из-за применения некоторых лекарственных препаратов, а также по причине генетической предрасположенности. Специалисты придерживаются мнения, что дневной сон вреден в двух случаях: если он длится более получаса или если человек спит ближе к вечеру, поскольку в этом случае нарушается ночной сон.

Лариса Демянова:

Есть такое понятие «инерция сна», человек просыпается разбитый, голова тяжелая, сонливый, работать или учиться еще сложнее, чем было до сна.

Но не все так печально, как кажется. Любителям «вздремнуть» на заметку: спать днем все-таки можно, главное – делать это правильно. Лариса Демянова:

Чтобы дневной сон был полезным, спать нужно, во-первых, в середине дня, с 14 до 16 часов. Спать 10-20 минут, не больше чем полчаса, обязательно нужно поставить будильник. И еще три условия, которые для любого сна важны – это темно, тихо и прохладно.