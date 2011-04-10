В Беларуси разработали уникальный компьютерный тренажер для детей с двигательными нарушениями

«Велогеймик». Такое название получил аппарат, который в скором времени появится во многих реабилитационных центрах страны.

И равновесие выдержать, и координацию движений разработать. О белорусской инновации под названием «Велогеймик» говорили давно. Сейчас аппарат прошел клиническую апробацию и скоро начнет применяться на практике.

Маргарита Девялтовская, заведующая лабораторией проблем детей и подростков РНПЦ «Мать и дитя»:

Тренажер состоит из платформы, имеется руль, экран, на котором мы видим тесты и тренинги, экран для врача. Врач видит то же самое и управляет тренингами.

Лечение в форме игры. Внешне похожий на велотренажер, он тренирует двигательные функции и исправляет нарушения координации у малышей, реабилитирует двигательные особенности. Именно благодаря инновациям в медицине, созданным белорусскими учеными и врачами, в стране снизился показатель первичной детской инвалидности.

Если начать лечение с ранних лет, многие врожденные пороки можно исправить. Выхаживают даже полукилограммовых малышей.

Маргарита Девялтовская, заведующая лабораторией проблем детей и подростков РНПЦ «Мать и дитя»:

Предназначен тренажер для реабилитации. Это дети, страдающие детским церебральным параличом, дети после черепно-мозговых травм. И психоневрологический статус, и показатели двигательных функций улучшаются значительно после тренировок. Тренажер очень интересен для детей.

Стоимость зарубежного похожего аппарата, но, правда, только для взрослых, высока – около 40 тысяч евро. «Велогеймик» дешевле в четыре раза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И производители рассчитывают на высокий спрос, в том числе, и из-за рубежа.

Аналогов данного тренажера в мире пока нет. Новая технология ориентирована как на внутренний, так и на внешний рынок. Сейчас в республике существует потребность в 300 таких аппаратах, но еще больше ими заинтересовались зарубежные коллеги.