Калланетика – комплекс растягивающих и статических упражнений, час занятий которыми заменит сутки аэробики

Смотреть на танец изящных и гибких балерин – настоящее удовольствие. Плавные движения и наполненные красотой и женственностью жесты. Такую же стройность и элегантность под силу приобрести каждой из нас. Для этого не нужно изнурять себя многочасовыми тренировками и жесткими диетами, есть способ проще и приятнее. Имя ему – калланетика.

Валентина Мелехина, тренер по фитнесу:

Очень много упражнений, которые использованы в калланетике, заимствованы из балетной классики. Почему говорят что тело приобретает такую некую балетную форму.

Идеальным вариантом она будет для тех, кто любит спокойные, вдумчивые занятия, предпочитает их занятиям с активным темпом.

Калланетика – это комплекс медленных, спокойных упражнений со статической нагрузкой. Они направлены на развитие как отдельных групп мышц, так и всего организма в целом.

Особенностью калланетики является то, что в работу вовлекаются глубоко расположенные мышечные группы, которые в повседневной жизни практически не задействованы. Гимнастика позволяет не только снизить вес, но и улучшить обмен веществ. А чередование упражнений на статическую нагрузку с упражнениями на растяжку позволяют развить гибкость и улучшить осанку, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Однако для занятий калланетикой существуют и ряд ограничений.

Валентина Мелехина, тренер по фитнесу:

Прежде всего заболевания сердечно-сосудистой системы, варикозное расширение вен – не рекомендуется делать упражнения на укрепление мышц ног. При заболеваниях позвоночника лучше консультироваться с врачом. И после каких-то хирургических вмешательств должно пройти какое-то время, по крайней мере, год, прежде чем преступать к занятиям.

Если подобных проблем у вас нет, то остается лишь подобрать оптимальный режим тренировок, который подарит и удовольствие, и очевидную пользу.

Валентина Мелехина, тренер по фитнесу:

Сама основательница данной системы предлагала заниматься изначально три раза в неделю по часу, потом сократить до двух раз в неделю по часу. Когда уже будет какой-нибудь хороший эффект, тогда уже можно оставить один раз в неделю по часу либо распределить эту нагрузку: например, каждый день по 15 минут.

Уделите время своему здоровью и станьте архитектором своего тела. А затем приготовьтесь ловить на себе многочисленные взгляды восхищения.