Какие процедуры необходимо сделать женщине у косметолога зимой

Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог:

Сегодня я вам расскажу, какие процедуры стоит успеть сделать в зимнее время у врача-косметолога. Первое – это химические пилинги. Они выравнивают тон кожи, делают ее светлее, уменьшают поры, проявление акне и улучшают цвет лица.

Для домашнего ухода лучше использовать хорошие питательные крема. Это нужно сделать за 30-40 минут до выхода на улицу. А также в раз в 7-10 дней использовать скрабирование, которое будет убирать лишние роговые чешуйки, которые у нас имеются и препятствуют проникновению дополнительных питательных компонентов в глубокие слои кожи.

Перед любой процедурой, выполняемой у врача-косметолога в кабинете, нужно проследить за тем, чтобы кожа была тщательно очищена.

Безусловным фаворитом из аппаратных процедур в зимний промежуток времени является процедура фотоомоложение лица – это воздействие коротким импульсным светом на слои кожи, в связи с чем идет выработка коллагена и эластина.

Благодаря данной процедуре, мы справляемся со следующими проблемами: пигментные пятна, сосудистые звездочки, следы акне, постакне, а также мы работаем на то, чтобы придать коже повышенный тургор и эластичность. Процедура курсовая, поэтому желательно, чтобы она была выполнена от трех до пяти раз.

Одним из самых важных условий при выполнении данных процедур – это отсутствие загара в течение месяца до проведенной процедуры и в течение месяца после проведенной процедуры. Если вы выбрали аппарат, хорошо бы дополнить его инъекциями гиалуроновой кислоты.