Какие напитки помогут быстро уснуть, а какие нельзя пить вечером?

Вечерний прием пищи диетологи советуют делать не менее чем за два часа до сна. Что же касается напитков, то тут конкретных советов мало. Разбираемся, почему пить на ночь вредно и что нутрициолог советует употреблять вечером за пару часов до отдыха. Анна Бедрицкая, нутрициолог:

Ночью организм восстанавливается и это время для сна. Я бы хотела, чтобы все-таки мы не мешали нашему организму восстанавливаться и не нарушали работу наших гормонов, нашей чудной, выстроенной и здоровой эндокринной системы.

За два-три часа до сна стоит начинать готовить организм. Хорошим вариантом вечернего напитка станет отвар из трав и разных сборов, а также стакан питьевой воды. Если же вкус не устраивает, всегда можно добавить дольку лимона или апельсина. Анна Бедрицкая:

Если вы не можете заснуть, перед сном допустимо пить некрепкие травяные отвары. Ромашка – успокаивающее седативное средство, мелисса, мята, лаванда, зверобой, пион, пассифлора, иван-чай и чабрец. Это хороший набор травяных отваров для того, чтобы вы спали как младенец.

Плохой идеей станет употреблять перед сном смузи или какао. Такие напитки организм воспринимает как еду – соответственно, вместо отдыха ночью на органы обрушивается дополнительная работа. Анна Бедрицкая:

Что же будет для нас опасным и неполезным? Это молоко, кефир, йогурт. Все молочные продукты имеют высокий инсулиновый индекс, что отрицательно сказывается на работе поджелудочной железы. Плохим вариантом на ночь будут крепкий чай, зеленый или черный, кофе, разные его вариации – то, что содержит кофеин. Такие напитки не способствуют глубокому сну, способствуют тому, что сон у вас будет поверхностным.