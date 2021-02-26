Как избавиться от синяка? Пять эффективных способов

Ушиб длится считанные секунды – зато синяк и память о нем могут затянуться. Ускорить процесс восстановления в XXI веке, разумеется, возможно.

Витава Брель, врач-дерматовенеролог УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер»:

Сразу после ушиба необходимо: первое – это покой и иммобилизировать область ушиба. Второе – это холод в первые сутки после ушиба. Лед прикладываем до появления гематомы, главное – не переохладить место ушиба. В домашних условиях можно использовать пакет или грелку с кусочками льда, или кусок замороженного мяса заверните в полотенце и прикладывайте на 10-15 минут, затем на 10-15 минут делаем перерыв и можно повторить.

Когда синяк образовался, можно и нужно использовать давящую повязку. Эластичный бинт, например, сожмет ткани и предотвратит растекание крови. Успокоить боль поможет алоэ вера, главное, использовать растение либо в чистом виде, либо готовые гели без добавок.