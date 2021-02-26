Как избавиться от синяка? Пять эффективных способов

Ушиб длится считанные секунды – зато синяк и память о нем могут затянуться. Ускорить процесс восстановления в XXI веке, разумеется, возможно.
Ушиб длится считанные секунды – зато синяк и память о нем могут затянуться. Ускорить процесс восстановления в XXI веке, разумеется, возможно.
Синяк образуется из-за разрывов капилляров – кровь застаивается между тканями, поэтому действовать необходимо моментально.
Витава Брель, врач-дерматовенеролог УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер»:
Сразу после ушиба необходимо: первое – это покой и иммобилизировать область ушиба. Второе – это холод в первые сутки после ушиба. Лед прикладываем до появления гематомы, главное – не переохладить место ушиба. В домашних условиях можно использовать пакет или грелку с кусочками льда, или кусок замороженного мяса заверните в полотенце и прикладывайте на 10-15 минут, затем на 10-15 минут делаем перерыв и можно повторить.
Когда синяк образовался, можно и нужно использовать давящую повязку. Эластичный бинт, например, сожмет ткани и предотвратит растекание крови. Успокоить боль поможет алоэ вера, главное, использовать растение либо в чистом виде, либо готовые гели без добавок.
Витава Брель:
Через сутки после ушиба можно использовать на область гематомы гепариновую мазь. Если боль в этой области сохраняется, то также параллельно можно использовать противовоспалительные препараты. На небольшие гематомы можно использовать бадягу, но гепариновая мазь является более эффективной. Согревающие компрессы не делаем, т. к. гематома – это небольшое воспаление мягких тканей и необходим холод.
Помогут убрать синяк и витамины. Мазь из арники ускорит процесс рассасывания крови – к такому выводу пришли американские ученые, проанализировав волонтеров в возрасте от 21 до 65 лет. Также ученые пришли к выводу, что витамин К в комплексе с ретинолом весьма эффективный.
Витава Брель:
Дополнительно используем нестероидные противовоспалительные препараты, которые обладают обезболивающим и противовоспалительным действием. Например, крем диклофенак, ибупрофен, найсулид.
Последний и достаточно эффективный способ – прикладывание тепла к месту ушиба, однако в случае послеоперационной гематомы такой метод категорически запрещен. Острожным следует быть и с разогревающими мазями, ведь они могут вызвать аллергию – альтернативой станут теплые ванны и грелки.