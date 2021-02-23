Какие проблемы с сердцем могут возникнуть после коронавируса и как их распознать?

Какими осложнениями может обернуться перенесенный COVID-19? Далеко не для всех это заболевание проходит бесследно. По данным исследования Европейской сердечно-сосудистой ассоциации, большинство пациентов, перенесших коронавирус, имеют аномалии на электрокардиограмме.

Симптомы сердечно-сосудистых заболеваний могут развиваться на любом этапе, чаще всего – это 15 день от начала болезни или после стабилизации состояния. Даже пациенты, не имевшие ранее проблем с сердцем, могут быть подвержены осложнениям.

Надежда Кирковская:

В группе риска пациенты с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями, также пациенты с ожирением и сахарным диабетом. Если после перенесенной коронавирусной инфекции у вас длительное время сохраняется сердцебиение и одышка при физической нагрузке, если вам долго не удается восстановиться, если появляются перебои в работе сердца, а тем более любые неприятные ощущения и боли в области сердца, особенно при физической нагрузке, помните, что не нужно терпеть, необходимо обратиться на консультацию к врачу-кардиологу для того, чтобы вовремя пройти необходимое обследование и, если нужно, вовремя полечиться.