Какие проблемы с сердцем могут возникнуть после коронавируса и как их распознать?
Какими осложнениями может обернуться перенесенный COVID-19? Далеко не для всех это заболевание проходит бесследно. По данным исследования Европейской сердечно-сосудистой ассоциации, большинство пациентов, перенесших коронавирус, имеют аномалии на электрокардиограмме.
Надежда Кирковская, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:
В мировом кардиологическом сообществе предложен специальный термин «острый COVID-19 ассоциированный сердечно-сосудистый синдром», который представлен различными сердечно-сосудистыми и тромботическими осложнениями. Сюда входят различные нарушения ритма такие, как фибрилляция предсердий или экстрасистолия. Сюда входят различные острые тромбозы, миокардиты или перикардиты.
Симптомы сердечно-сосудистых заболеваний могут развиваться на любом этапе, чаще всего – это 15 день от начала болезни или после стабилизации состояния. Даже пациенты, не имевшие ранее проблем с сердцем, могут быть подвержены осложнениям.
Надежда Кирковская:
В группе риска пациенты с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями, также пациенты с ожирением и сахарным диабетом. Если после перенесенной коронавирусной инфекции у вас длительное время сохраняется сердцебиение и одышка при физической нагрузке, если вам долго не удается восстановиться, если появляются перебои в работе сердца, а тем более любые неприятные ощущения и боли в области сердца, особенно при физической нагрузке, помните, что не нужно терпеть, необходимо обратиться на консультацию к врачу-кардиологу для того, чтобы вовремя пройти необходимое обследование и, если нужно, вовремя полечиться.
При появлении симптомов сделайте электрокардиограмму и УЗИ сердца, не увлекайтесь витаминами и помните: большое значение в реабилитационном периоде играет сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки.
Надежда Кирковская:
На фоне новостей о том, что коронавирус вызывает повышенное тромбообразование, многие пациенты бросились скупать кроворазжижающие препараты в аптеках для того, чтобы назначить самим себе для профилактики. Этого нельзя делать ни в коем случае, потому что эти препараты небезвредны и назначить из может только врач. Самостоятельность в приеме кроворазжижающих препаратов может вызвать желудочно-кишечные кровотечения, которые не проявляют себя на начальных стадиях и могут проявиться тогда, когда критического состояния уже не миновать.
*На правах рекламы.