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Домашняя дезинфекция. Как часто нужно проводить влажную уборку и какие средства при этом нужно применять?

22 февраля 2021 09:23
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Грамотная дезинфекция – залог не только чистоты, но и здоровья. Особенно сейчас, когда велик риск «принести» домой коронавирус. Обычной влажной уборки в борьбе с вирусами, бактериями, спорами и грибками может быть недостаточно.

Разбираемся, что должно присутствовать в моющих средствах, чтобы они были эффективными, и как часто нужно ими пользоваться.  

Анастасия Лешкевич, заведующая отделением особо опасных инфекций ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:  
Если в доме все здоровы, нет лиц с признаками инфекционного заболевания, то используется режим обычной жизни, влажная уборка, которая проводится регулярно каждый день с использованием бытовых моющих средств, которые используются в обычной жизни. Особое внимание нужно уделять очистке контактных поверхностей – это различные ручки, выключатели, пульт телевизора, телефонный аппарат, компьютерная мышка, клавиатура, сантехника и другие предметы, к которым прикасаются все члены семьи.   

Домашняя дезинфекция. Как часто нужно проводить влажную уборку и какие средства при этом нужно применять? -1

В разгар пандемии ВОЗ рекомендует использовать хлорсодержащие средства: 10-20 г действующего вещества следует разводить на литр воды – такое соотношение подавляет большинство патогенов.   

Анастасия Лешкевич:  
Если же в доме находится человек с симптомами респираторной инфекции или с подтвержденным диагнозом COVID-19, влажную уборку нужно проводить не менее двух раз в день с применением моющих и дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства нужно выбирать с вирулицидным режимом: они должны быть эффективны в отношении вирусов. Такому больному выделить отдельную посуду, отдельные предметы личной гигиены.  

Домашняя дезинфекция. Как часто нужно проводить влажную уборку и какие средства при этом нужно применять? -4

Также помощниками в борьбе с COVID-19 станут спиртосодержащие растворы.  

Интересный факт: лучше пользоваться 70% растворами этилового спирта, поскольку чистый спирт лишь фиксирует вирус. Полезна будет и 3% перекись водорода.  

Дезинфицирующие средства могут содержать и другие компоненты.  

Анастасия Лешкевич:  
Средства обычно используются в соответствии с инструкцией применения. И в этой инструкции будет указано, что это средство обладает вирулицидным действием, это может также быть указано на этикетке.  

Домашняя дезинфекция. Как часто нужно проводить влажную уборку и какие средства при этом нужно применять? -7

Достаточно эффективными будут средства с несколькими действующими веществами: они считаются наиболее активными. Однако тут есть важная рекомендация: не нужно самостоятельно смешивать домашнюю химию. Многие компоненты между собой несовместимы и эффекта от использования не будет.  

# Полезные советы # Здоровье # Диана Лещенко # Фотофакт # Здоровье

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