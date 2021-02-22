Домашняя дезинфекция. Как часто нужно проводить влажную уборку и какие средства при этом нужно применять?

Грамотная дезинфекция – залог не только чистоты, но и здоровья. Особенно сейчас, когда велик риск «принести» домой коронавирус. Обычной влажной уборки в борьбе с вирусами, бактериями, спорами и грибками может быть недостаточно.

Разбираемся, что должно присутствовать в моющих средствах, чтобы они были эффективными, и как часто нужно ими пользоваться.

Анастасия Лешкевич, заведующая отделением особо опасных инфекций ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Если в доме все здоровы, нет лиц с признаками инфекционного заболевания, то используется режим обычной жизни, влажная уборка, которая проводится регулярно каждый день с использованием бытовых моющих средств, которые используются в обычной жизни. Особое внимание нужно уделять очистке контактных поверхностей – это различные ручки, выключатели, пульт телевизора, телефонный аппарат, компьютерная мышка, клавиатура, сантехника и другие предметы, к которым прикасаются все члены семьи.