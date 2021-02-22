Домашняя дезинфекция. Как часто нужно проводить влажную уборку и какие средства при этом нужно применять?

Грамотная дезинфекция – залог не только чистоты, но и здоровья. Особенно сейчас, когда велик риск «принести» домой коронавирус. Обычной влажной уборки в борьбе с вирусами, бактериями, спорами и грибками может быть недостаточно.
Разбираемся, что должно присутствовать в моющих средствах, чтобы они были эффективными, и как часто нужно ими пользоваться.
Анастасия Лешкевич, заведующая отделением особо опасных инфекций ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Если в доме все здоровы, нет лиц с признаками инфекционного заболевания, то используется режим обычной жизни, влажная уборка, которая проводится регулярно каждый день с использованием бытовых моющих средств, которые используются в обычной жизни. Особое внимание нужно уделять очистке контактных поверхностей – это различные ручки, выключатели, пульт телевизора, телефонный аппарат, компьютерная мышка, клавиатура, сантехника и другие предметы, к которым прикасаются все члены семьи.
В разгар пандемии ВОЗ рекомендует использовать хлорсодержащие средства: 10-20 г действующего вещества следует разводить на литр воды – такое соотношение подавляет большинство патогенов.
Анастасия Лешкевич:
Если же в доме находится человек с симптомами респираторной инфекции или с подтвержденным диагнозом COVID-19, влажную уборку нужно проводить не менее двух раз в день с применением моющих и дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства нужно выбирать с вирулицидным режимом: они должны быть эффективны в отношении вирусов. Такому больному выделить отдельную посуду, отдельные предметы личной гигиены.
Также помощниками в борьбе с COVID-19 станут спиртосодержащие растворы.
Интересный факт: лучше пользоваться 70% растворами этилового спирта, поскольку чистый спирт лишь фиксирует вирус. Полезна будет и 3% перекись водорода.
Дезинфицирующие средства могут содержать и другие компоненты.
Анастасия Лешкевич:
Средства обычно используются в соответствии с инструкцией применения. И в этой инструкции будет указано, что это средство обладает вирулицидным действием, это может также быть указано на этикетке.
Достаточно эффективными будут средства с несколькими действующими веществами: они считаются наиболее активными. Однако тут есть важная рекомендация: не нужно самостоятельно смешивать домашнюю химию. Многие компоненты между собой несовместимы и эффекта от использования не будет.