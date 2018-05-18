Японские технологии помогут в борьбе с раком толстого кишечника

Новости Беларуси. Японские технологии на страже здоровья белорусской нации. Очередная партия медицинского оборудования по программе правительства Японии «Корни травы» поступило в больницы Чечерска и Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современный эндоскопический прибор позволит обследовать и оперировать до двух тысяч человек в год. Причём на одном из самых актуальных направлений: в Беларуси, как и во всём западном мире, стремительно растёт число онкологических заболеваний толстого кишечника.

Главной причиной такой тенденции специалисты считают фаст-фуд. Употребление чипсов, гамбургеров и шаурмы резко повышает риск заболевания.

Хироки Токунага, посол Японии в Беларуси:

Мы очень рады помочь белорусам. Японский народ сопереживает пострадавшим белорусам. У нас общая трагедия – ядерные катастрофы.

Дмитрий Лапицкий, заведующий диагностическим отделением Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Из 100 пришедших к нам пациентов поликлиники, которые пришли по минимальным медицинским показателям, трое имеют неоперабельную онкологическую опухоль, ещё 7-8 человек имеют опухоль, которую мы можем удалить.