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Японские технологии помогут в борьбе с раком толстого кишечника

18 мая 2018 12:04
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Новости Беларуси. Японские технологии на страже здоровья белорусской нации. Очередная партия медицинского оборудования по программе правительства Японии «Корни травы» поступило в больницы Чечерска и Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Японские технологии помогут в борьбе с раком толстого кишечника-1

Современный эндоскопический прибор позволит обследовать и оперировать до двух тысяч человек в год. Причём на одном из самых актуальных направлений: в Беларуси, как и во всём западном мире, стремительно растёт число онкологических заболеваний толстого кишечника.

Японские технологии помогут в борьбе с раком толстого кишечника-4

Главной причиной такой тенденции специалисты считают фаст-фуд. Употребление чипсов, гамбургеров и шаурмы резко повышает риск заболевания.

Японские технологии помогут в борьбе с раком толстого кишечника-7

Хироки Токунага, посол Японии в Беларуси:
Мы очень рады помочь белорусам. Японский народ сопереживает пострадавшим белорусам. У нас общая трагедия – ядерные катастрофы.

Японские технологии помогут в борьбе с раком толстого кишечника-10

Дмитрий Лапицкий, заведующий диагностическим отделением Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
Из 100 пришедших к нам пациентов поликлиники, которые пришли по минимальным медицинским показателям, трое имеют неоперабельную онкологическую опухоль, ещё 7-8 человек имеют опухоль, которую мы можем удалить.

Японские технологии помогут в борьбе с раком толстого кишечника-13

Нынешний благотворительный проект уже 42, реализованный в Беларуси в рамках программы «Корни травы». Начиная с 2004 года на эти цели правительство Японии выделило порядка трёх с половиной миллионов долларов.

# Защита от онкологических заболеваний # Здоровье # Хироки Токунага # Дмитрий Лапицкий # Фотофакт

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