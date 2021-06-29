Как восстановиться после коронавируса? Процедуры, помогающие быстрее выздороветь

Большинство людей переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме или бессимптомно. Однако вне зависимости от степени тяжести, все без исключения страдают от последствий этого заболевания. Каждому пациенту требуется реабилитационный период, а вот его продолжительность зависит от течения болезни.

Анна Заведеева, врач-физиотерапевт медицинского центра «ЭЛАР»:

После перенесенной коронавирусной инфекции нужно восстановить микрососуды в организме и этот процесс длительный, он занимает где-то около месяца до полного восстановления. Поэтому после выписки из стационара или после амбулаторного лечения врач иногда назначает кроворазжижающие препараты. При самостоятельном приеме таких препаратов могут быть обильные кровотечения, которые очень трудно остановить. Наш организм прокачивает кровь через сосуды. Лучший способ заставить их работать на все 100 % – это физическая нагрузка. Скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, плавание. Также в период реабилитации можно прибегнуть к помощи щадящих аэробных нагрузок.

Люди преклонного возраста должны уделять особое внимание длительной ходьбе. При отсутствии проблем с суставами в день нужно проходить не менее десяти тысяч шагов.

Анна Заведеева:

Из общих рекомендаций – это прогулки на свежем воздухе, достаточное употребление жидкостей, просто воды, особенно цитрусовые соки, которые содержат витамин С. Это очень важно для восстановления иммунной системы, для укрепления стенок сосудов.

Возникнут ли осложнения после перенесенной ковидной пневмонии во многом зависит от пациента. Основные задачи реабилитации – это возврат полноценной вентиляции легких, улучшение лимфообращения и кровотока в пораженных зонах и устранение отеков. Надежный путь в борьбе за здоровье – физиотерапия. Анна Заведеева:

Важно на грудную клетку, если была пневмония, ассоциированная с коронавирусной инфекцией, делать какие-то электропроцедуры, которые подобны электромассажу или электрогимнастике. Импульсные токи такие по типу, как амплипульстерапия, низкочастотная электротерапия, надвенная лазеротерапия или магнитотерапия – помогают улучшить текучесть крови, раскрывают микроциркуляторное русло, кровь становится более текучей, больше наполняются кровью органы и ткани, и это обеспечивает их достаточным питанием и восстановлением.

Классический ручной массаж – это всегда очень приятно, это эффективно и востребовано.

Самое эффективное средство для восстановления сна, для работы всех внутренних органов – оксигенотерапия в барокамере, которая позволяет насытить все ткани, все клеточки организма кислородом, он жизненно необходим организму в таких случаях.

С помощью баротерапии организм под повышенным давлением насыщается кислородом, продлевая жизнь клеток и переключается на экономичный уровень работы. Становится реже дыхание, восстанавливается частота сердечных сокращений, и тем самым улучшается работа всей сердечно-сосудистой системы.

Еще одна отличная возможность укрепить свое здоровье – посещение соляной пещеры. Это лечебное помещение, в котором потолок, пол и все стены покрыты соляными блоками, также здесь выдерживается определенная температура и влажность воздуха, необходимые для воссоздания уникального микроклимата и получения лечебного результата. Анна Заведеева:

Очень хороша галотерапия – это вдыхание сухого аэрозоля соли в специально оборудованной комнате, в галокамере или в соляной пещере. Там очень комфортные условия пребывания по микроклимату: и влажность, и температура – все способствует расслаблению. Восстановление организма в галокамере, в соляной пещере рекомендуется через два месяца после перенесенной коронавирусной инфекции.