Где в Минске можно сделать прививку от коронавируса и почему важно вакцинироваться?

Кристина Сушкевич, корреспондент:
Мнения разделились. Одни выступают за вакцинацию, другие – категорически против. Разберемся, почему важно делать прививки.
Кристина Сушкевич, корреспондент:
Мнения разделились. Одни выступают за вакцинацию, другие – категорически против. Разберемся, почему важно делать прививки.
Последний год тема вакцинации актуальна как никогда. Ведь именно прививка позволяет контролировать заболеваемость и минимизировать риски возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Проведение профилактических прививок осуществляется в плановом порядке в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в определенные сроки жизни человека, независимо от эпидемиологической ситуации. В настоящее время в Национальный календарь включены 12 инфекций: корь, краснуха, эпидпаротит, туберкулез, гепатит В и другие инфекции.
Профилактические прививки проводятся по эпидемиологическим показаниям против восемнадцати инфекций. Например, когда человек контактирует с больным пациентом либо же род его профессиональной деятельности связан с высоким риском заболеваемости.
Екатерина Хомченко:
В большинстве случаев все имеющиеся противопоказания – длительные или временные, учитывая анамнез пациента и состояние в текущий момент, может быть принято решение о переносе иммунизации на более позднее время. Например, до выздоровления в период острого заболевания либо в период ремиссии при хронической инфекции.
А вот иммунный ответ организма на прививку у каждого свой. Например, я выступаю против вакцинации от гриппа и категорически их не делаю. Но тут дело не в личных убеждениях. После введения вакцины, мой организм отвечает на это обмороком. Разводя руками, врачи говорили, что я «голубых кровей».
Екатерина Хомченко:
Вакцинация против коронавируса защищает более чем в 90 % от заболевания каждого привитого и в 100 % случаев от тяжелого течения инфекции. Вакцинация населения позволяет сформировать популяционный иммунитет, нашу коллективную защиту, с целью предупреждения распространения COVID-19.
Риск развития серьезных побочных реакций после прививки низок по сравнению с риском заболевания и последствий инфекции. Многие даже не задумываются о тех последствиях, которые могут быть, если они не будут вакцинироваться. Прослойка неиммунных лиц – это первоочередные мишени, которые подвержены заболеваниям.
Екатерина Хомченко:
Пройти вакцинацию против коронавируса можно в амбулаторно-поликлиническом учреждении по месту жительства. На территории Минска на базе крупных торговых и развлекательных центров открыты пункты вакцинации для граждан: Комаровский рынок, ГУМ, ЦУМ.
Прививаться или нет? Вот в чем вопрос! Хоть вакцинация – это и добровольный процесс, но иммунизированный человек сможет защитить общество, не распространяя бактерии, ведь именно такая профилактика спасла человечество от многих инфекций.