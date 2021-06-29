Где в Минске можно сделать прививку от коронавируса и почему важно вакцинироваться?

Кристина Сушкевич, корреспондент:

Мнения разделились. Одни выступают за вакцинацию, другие – категорически против. Разберемся, почему важно делать прививки.

Последний год тема вакцинации актуальна как никогда. Ведь именно прививка позволяет контролировать заболеваемость и минимизировать риски возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Проведение профилактических прививок осуществляется в плановом порядке в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в определенные сроки жизни человека, независимо от эпидемиологической ситуации. В настоящее время в Национальный календарь включены 12 инфекций: корь, краснуха, эпидпаротит, туберкулез, гепатит В и другие инфекции. Профилактические прививки проводятся по эпидемиологическим показаниям против восемнадцати инфекций. Например, когда человек контактирует с больным пациентом либо же род его профессиональной деятельности связан с высоким риском заболеваемости.

Екатерина Хомченко:

В большинстве случаев все имеющиеся противопоказания – длительные или временные, учитывая анамнез пациента и состояние в текущий момент, может быть принято решение о переносе иммунизации на более позднее время. Например, до выздоровления в период острого заболевания либо в период ремиссии при хронической инфекции. А вот иммунный ответ организма на прививку у каждого свой. Например, я выступаю против вакцинации от гриппа и категорически их не делаю. Но тут дело не в личных убеждениях. После введения вакцины, мой организм отвечает на это обмороком. Разводя руками, врачи говорили, что я «голубых кровей».

Екатерина Хомченко:

Вакцинация против коронавируса защищает более чем в 90 % от заболевания каждого привитого и в 100 % случаев от тяжелого течения инфекции. Вакцинация населения позволяет сформировать популяционный иммунитет, нашу коллективную защиту, с целью предупреждения распространения COVID-19.

Риск развития серьезных побочных реакций после прививки низок по сравнению с риском заболевания и последствий инфекции. Многие даже не задумываются о тех последствиях, которые могут быть, если они не будут вакцинироваться. Прослойка неиммунных лиц – это первоочередные мишени, которые подвержены заболеваниям.

Екатерина Хомченко:

Пройти вакцинацию против коронавируса можно в амбулаторно-поликлиническом учреждении по месту жительства. На территории Минска на базе крупных торговых и развлекательных центров открыты пункты вакцинации для граждан: Комаровский рынок, ГУМ, ЦУМ.