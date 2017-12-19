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«Начинается этап заготовок – количество ожогов увеличивается»: как травмы зависят от зарплаты и сезона

19 декабря 2017 14:02
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Новости Беларуси. О видах травм и их взаимосвязи с сезонной деятельностью человека рассказали в программе «Теледоктор».

Виктор Сташевский, заведующий приёмным отделением травматологии УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:
Не только от времени года, наличия гололёда, но и даже от заработной платы зависит количество пострадавших, обратившихся в приёмное отделение травматологии. Весна наступает и дачный сезон начинается – работают деревообрабатывающие станочки, увеличивается количество пострадавших с травмами кисти. Начинается этап заготовок ягод, фруктов – количество ожогов увеличивается.

Если яблоки снимают, груши – количество падений с лестниц или с этажей.

Если на Новый год, то люди покупают петарды, взрывные какие-то устройства с высоты – количество травм кисти, взрывных ранений тоже в новогодние праздники может увеличиваться.

Теледоктор. Травмы

# Здоровье # Консультация врача # Виктор Сташевский # Теледоктор. Программа о здоровье

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