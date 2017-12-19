«Если дощечки нет, подойдут палочки»: как сделать шину для сломанной руки из подручных средств

Новости Беларуси. Как правильно зафиксировать руку при переломе, рассказали в программе «Теледоктор». Намир Альтаи, врач-травматолог-ортопед УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:

Укладываем повреждённую конечность на импровизированную шину. В данном случае, это – доска.



Берём бинт. Просим, если есть какой-то сопровождающий человек, подержать немножко.

И начинаем фиксировать.

Естественно, любая подвижность сломанной конечности – это дополнительная травматизация мягких тканей. Всё это вызывает дополнительную травму конечности и болезненность.

Если у нас дощечки нет, подойдут любые средства.