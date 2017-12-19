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«Если дощечки нет, подойдут палочки»: как сделать шину для сломанной руки из подручных средств

19 декабря 2017 15:11
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Новости Беларуси. Как правильно зафиксировать руку при переломе, рассказали в программе «Теледоктор».

Намир Альтаи, врач-травматолог-ортопед УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:
Укладываем повреждённую конечность на импровизированную шину.

В данном случае, это – доска.

«Если дощечки нет, подойдут палочки»: как сделать шину для сломанной руки из подручных средств-1


Берём бинт. Просим, если есть какой-то сопровождающий человек, подержать немножко.

И начинаем фиксировать.

«Если дощечки нет, подойдут палочки»: как сделать шину для сломанной руки из подручных средств-4

Естественно, любая подвижность сломанной конечности – это дополнительная травматизация мягких тканей. Всё это вызывает дополнительную травму конечности и болезненность.
Если у нас дощечки нет, подойдут любые средства.

Может быть, какие-то палочки.

Кстати, что касается этой доски – это доска одного из пациентов.

Теледоктор. Травмы

# Здоровье # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье # Намир Альтаи

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