Как правильно пользоваться солнцезащитными кремами? Советует онколог

Есть информация, что солнцезащитные крема не дают особой защиты и могут вызывать ряд проблем другого плана. Стоит ли наносить их на кожу, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкологического диспансера:

Однозначно, мазать. Средства, в основе их наличие физических и химических светофильтров. При правильном применении они безвредные. Важно соблюдать чёткий регламент, как применять эти препараты. Во-первых, нет смысла их применять, когда человек уже на солнце, на пляже, их необходимо использовать за 15-20 минут до выхода для принятия солнечной процедуры.

Каждые два часа, если мы не купаемся, и каждый раз после того, как мы искупались, наносить заново эти крема. При этом необходимо вытереться насухо полотенцем, лучше принять перед этим душ, особенно если солёная вода, кристаллики соли, как линза, усиливают действие света на кожу. После этого опять нанести эти кремы.

Солнцезащитные крема, однозначно, безвредные, случаи только индивидуальной непереносимости. Онкологи говорят, однозначно, пользоваться, согласно инструкции.