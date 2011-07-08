Как лечить одержимость злыми духами: экзорцизмом, оккультизмом или таблетками?

Злые духи, которые, якобы, подчиняют людей и делают их своими слугами… Реально ли они существуют или это различные виды расстройств человеческой психики? Существование духов, способных вселиться в душу человека еще никто не доказал, но и не опроверг.

ЭКЗОРЦИЗМ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Ритуал изгнания злых духов - по-народному – «отчитка», по научному - ритуал экзорцизма. В России всего 25 экзорцистов. Один из них – настоятель Михайло-Архангельского храма в поселке Рощинский (Республика Башкортостан). Рассказывают, что отец Симеон отличается изрядным либерализмом. Сам обряд он не считает чем-то мистическим. По его мнению, изгнание бесов – это как помыть руки, т.е. гигиеническая процедура. К отцу Симеону едут со всей России. В церкви всегда полно народу. Многих батюшка встречает как родных. Прихожане разделяют точку зрению настоятеля: здесь нет психически нездоровых людей. Здесь есть одержимые нечистой силой.

Отец Симеон, настоятель Михайло-Архангельского храма п. Рощинский:

Бесы сидят в каждом человеке.

Не все в русской православной церкви признают экзорцизм. Многие считают, что среди тысячи людей, пришедших в церковь на «отчитку», настоящих одержимых бесами – единицы.

Владимир Шмалий, протоиерей:

Часто приходится сталкиваться с людьми, которые психически нездоровые. Одержимость, это когда демон, бес владеет человеком. Таких одержимых очень мало.

Священнослужители признают: в тех редких случаях, когда дьявол действительно вселяется в человека, последствия борьбы с ним могут оказаться непредсказуемыми.

ЭКЗОРЦИЗМ В ИСЛАМЕ

Исламские богословы уверены, что джины абсолютно реальные. Они живут в безлюдных местах, в развалинах, на кладбищах, в пустыни. Невидимые духи, также как и люди, рождаются и умирают. Они бывают злыми и добрыми. Мусульманами и неверующими.

Исламский медицинский центр в г. Грозном – уникальное место. Здесь на официальном уровне ведут борьбу с джинами. Здесь верят, что все болезни и несчастья от бесов.

Усман Кадашев, народный артист Чеченской республики:

Сюда приезжают из Ставрополя, СНГ, Казахстана, Австрии, Франции.

Мусса Бисиев, заместитель главы Октябрьского района г. Грозный:

После военной компании этих джинов очень много развелось. И именно на территории Чеченской республики, так как все было разрушено. Они поселяются там, где разруха, антисанитария.

В Центре исламской медицины нет ни таблеток, ни врачей. Главное лекарство – Коран. В арсенале исламского экзорциста оливковое масло и заговоренная вода. Все это бесы на дух не переносят.

Бывший школьный учитель Майрбек Юсупов стал экзорцистом не по своей воле. Все произошло случайно.

Майрбек Юсупов, специалист по изгнанию джинов:

Мы с моим другом возвращались с совещания домой. Он сообщил, что у него больна сестра, и по пути хотел бы проведать ее.

Во время визита гостей женщине стало плохо. У нее начался припадок. Сначала Майрбек растерялся, а после вспомнил, что в подобных случаях рекомендуют поговорить с джином, овладевшим телом человека.

Майрбек Юсупов:

Я прочитал джину проповедь, объяснил ему, что он сеет зло. Он заплакал, меня послушался.

Женщина в тот же вечер выздоровела. К Юсупову начали обращаться за помощью. А когда Рамзан Кадыров открыл Центр медицины, Майрбек стал заниматься экзорцизмом профессионально.

В борьбе с джинами целители центра использую современные технологии. В том числе компьютер. Используется запись чтения Корана через звуковые усилители, приставленные к ушам одержимого. Целитель наливает человеку специальную заговоренную воду. И кому-то, как говорят экзорцисты, нужно пить воду, а кому-то необходимо кровопускание (хиджам).

Майрбек Юсупов:

Можно сказать, что в 70% случаев, когда врач ставит диагноз психического отклонения, нам удается человека вылечить.

Хиджам используется в исламе практически от всех болезней. От зубной боли до бронхита и амнезии. С помощью скальпеля или лезвия бритвы на коже человека делаются мелкие надрезы, сверху ставится банка и выкачивается воздух. Давление, образовавшееся в сосуде, вытягивает и кровь, потом удаляется салфеткой.

Имам Московской мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов уверен, что любое проявление одержимости – всего лишь психическая болезнь.

Шамиль Аляутдинов, имам Московской мемориальной мечети:

Здесь нет ничего удивительного. Человек разрушает свою психику, и из него начинает лезть все, что в нем есть.

С ним готов поспорить его коллега и однофамилец, младший имам той же мечети.

Ринат Аляутдинов, имам Мокоской Мемориальной мечети:

Если человек не будет лечиться от одержимости, в лучшем случае это заканчивается шизофренией. Джинов нельзя игнорировать. Они умеют внушать человеку убить самого себя. Наше дело – молиться Богу. А Господь Бог решает – вылечить или нет.

МАГИ И КОЛДУНЫ: В ЧЕМ ПРОФАНАЦИЯ?

Есть особая группа людей, способных утверждать, что они знают все об одержимости – это маги и колдуны. По их мнению, с духами можно просто договориться и попросить уйти.

Ольга Франбер – частый клиент эзотерических салонов. Ее жизнь складывалась непросто. Сейчас у нее нет ни работы, ни детей, ни мужа, ни друзей. Порой она не понимает, для чего вообще живет.

Ольга Франбер, участница спиритического сеанса:

Моя мама чуть не умерла, пока меня рожала. Это происходило трое суток. Врачи сказали, что я буду больным ребенком.

Я не то, чтобы слышу голоса. Со мной сидел на постели Иисус Христос и разговаривал со мной, ангелы, любое божество. Я стала приходить к маме и просить положить меня в психиатрическую больницу. Сейчас я готова к сеансу экзорцизма и согласна с любым его финалом, вплоть до летального исхода.

То, что со мной происходило в комнате во время ритуала, на самом деле я не очень понимала. Я, видимо, находилась в другом пространстве с тем демоном, который меня мучил. Он посмотрел на меня, у него прорези красных глаз, он веселился и делал мне очень больно. Влад пытался со своей стороны отцепить демона от меня, но в итоге я устала. Мне стало легче, у меня приятная усталость в каждой клеточке тела. Сложно сейчас что-то говорить. Состояние оглушительного шока.

Однако сказать, избавилась ли она окончательно от нечисти, Ольга так и не смогла.

Влад Кадони, колдун:

Сам ритуал экзорцизма – сильный энергетический и разрушительный посыл. Психика человека может не выдержать. Вплоть до летального исхода. Во время ритуала случаются странные вещи: люди начинают выцарапывать себе глаза либо бросаются на экзорциста.

Любая сущность подвержена жажде человеческой крови. Поэтому экзорцист надрезает себе ладонь и льет кровь на какой-либо предмет. Зеркало – это вообще некий магнит. Во время ритуала та сущность, которая находится в человеке, переносится в зеркало. Оно запечатывается и после смерти должно быть похоронено вместе с этим человеком.

Известный борец с оккультизмом священник Олег Стеняев сочувствует людям, которые обращаются к экстрасенсам.

Олег Стеняев, протоиерей:

Болезнь не лечится. Она загоняется глубже. Проблема в том, что человек перестает лечиться, потому что верит магу. Сатана не изгоняется. Это очевидно. Должна быть какая-то противоположность. Если мы будем огонь тушить огнем, это будет какая-то дикость.

Отец Олег убежден, что маги и колдуны – это слуги дьявола. Поэтому он искренне не понимает, как можно просить таких людей о помощи.

СМЕРТИ ОТ ОБРЯДОВ ИЗГАНИЯ

В маленьком поселке Сергеевка – это в Приморье (Дальний Восток) – при загадочных обстоятельства погиб 4-летний ребенок. У него внезапно остановилось сердце. Ритуал по изгнанию нечисти и стал для малыша смертельным.

Обряд по изгнанию злых духов проводила местная гадалка. Она убедила своих клиентов, что их сын одержим дьяволом. После часового обряда мальчик скончался. Как выяснилось в процессе следствия, гадалка так увлеклась процессом, что задушила ребенка.

Похожий случай произошел в Воронеже. Александра Кашенберд погибла во время обряда экзорцизма, который проводили ее родители. Сначала девушку заставили выпить пять литров святой воды. А потом топтали ее ногами до тех пор, пока она не умерла.

Фильм «Шесть демонов Эмели Роуз» Режиссера Скотта Дерриксона повествует о девушке, в которую вселился сам дьявол. Казалось бы – обычная голливудская страшилка, но сцены экзорцизма – не вымысел режиссера. Фильм основан на реальных событиях.

18-летняя немка Анна-Лиза Михель с 13 лет страдала нервными заболеваниями. Девушка уверяла, что она одержима шестью демонами, которые называли себя Люцифер, Каин, Иуда Искариот, Нерон, Флейшман и Гитлер. Родители, будучи истовыми католиками, много раз пытались убедить священников провести обряд экзорцизма. Но всякий раз получали отказ. И все же они добились разрешения на проведение обряда.

Девушке не могли помочь ни психиатры, ни святые отцы. За 14 месяцев ей было проведено 70 сеансов экзорцизма. Анна-Лиза похудела на 30 килограмм. 30 июня 1976 года, ложась спать, она сказала: «Мама останься. Я боюсь…». Это были ее последние слова. Утром врачи констатировали смерть. Вскрытие показало, что причиной смерти послужили обезвоживание и недоедание.

Кирилл Горбунов, священник Московской католической архиепархии:

Таких случаев, как Анна-Лиза может быть один на несколько тысяч.

Игорь Ковалевский, пастор, Генеральный секретарь Конференции эпископов:

Для того чтобы провести обряд экзорцизма, необходимо иметь разрешение епископа. Совершению обряда предшествует соответствующее исследование. В том числе и работа с психиатрами.

ОДЕРЖИМОСТЬ КАК ПСИХИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Врачи уверены, что все такие загадочные явления имеют простое и банальное объяснение. Так называемая «бесноватость» – симптом психического расстройства. Больному попросту кажется, что в нем бесы.

Владимир Фрайзельберг, врач-психиатр:

Во время психоза человек может вести себя совершенно неадекватно, он может говорить детскими, мужскими или женскими голосами.

Психиатры считают, что могут справиться с такими психическими заболеваниями.

Александр Калькэ, главный врач Тульской областной психиатрической больницы:

Появились современные психотропные препараты. Они достаточно высоко эффективны. Надо принимать лекарства, и тогда состояние постепенно стабилизируется.

Тяжелые психические расстройства, такие как шизофрения, не поддаются лечению. Больного можно лишь поддерживать в адекватном состоянии.

Москвичка Ирина Корпенко жила более трех месяцев в постоянном страхе. На улице ей казалось, что кто-то ее постоянно преследует.

Ирина Корпенко, москвичка:

Я боялась зайти в ванну. Мне казалось, что я включу воду, и меня убьет током. Слышала звуки из корридора, что кто-то стучит в дверь, но там никого не было.

Александр Рунов – психотерапевт с огромным стажем работы. Его клиенты – политики и знаменитости. В процессе работы с Ириной он предположил причину резкого ухудшения ее психического состояния – болезненный развод с мужем, раздел имущества.

Александр Рунов, психотерапевт:

За три месяца такого состояния Ирина не довела свою психику до патологии.

Психические расстройства могут иметь необратимый характер. К счастью, звуки и голоса, которые преследовали Ирину, оказались не кознями темных сил, а реальной душевной болезнью, поддающейся лечению.