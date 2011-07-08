40-летний чиновник получил топором по спине после попытки разнять пьяных соседей по даче

К 40 годам Геннадий Золотарев реализовал идеальный карьерный сценарий. С самой невысокой должности в органах власти за короткий срок вырос до начальника управления. От него зависело распределение жилья, путевок в санатории и других благ. Там, где работал Геннадий Петрович, сейчас трудится его старший сын.

Золотарев был принципиальным и требовательным и за порогом своего кабинета. Во время семейного отдыха на даче у соседей произошел конфликт. Геннадий пошел разнимать пьяных соседей. И этот день разделил жизнь большого начальника на две половины. Вторая половина жизни началась с отчаяния, бедности и забвения.

Геннадий Золотарев:

Так получилось, что силы они не рассчитали. Одни из них схватился за топор. Я даже не видел, когда он ударил меня топором по спине.

Светлана Золотарева, жена:

Это произошло в деревне. И «скорую» пришлось вызывать из города. Приехали быстро, но в больницу сразу не забрали. Капельницу поставили, а спустя сутки уже увезли в больницу. Время было упущено. Операцию нужно было делать в первые 12 часов.

Геннадий стал инвалидом-колясочником. Почти два года бывший крупный чиновник лежал в кровати. О том, чтобы найти работу и прокормить семью, не мог и мечтать. Семья жила в крайней нужде. Друзья по работе забыли дорогу к его дому. Как и многие инвалиды-колясочники, он жил в изоляции своей квартиры.

Светлана Золотарева, жена:

Я ему говорю: пропадем. Дети и мы никому не нужны. Но он умный мужик, и знал, что надо что-то делать. Решил, что надо объединить таких, как он сам.

В начале 90-х еще никто не знал, что такое «безбарьерная среда». Геннадий Золотарев взялся решать эту проблему доступными ему способами: перепиской и телефонными звонками. Он организовал первое в стране Общественное объединение инвалидов-колясочников. В городе стали строиться пандусы, в местном госпитале появилось первое реабилитационное отделение для инвалидов-колясочников. Решать такие вопросы мог только человек терпеливый и настойчивый.

Геннадий Золотарев:

Я семь лет на всех уровнях пытался пробить вопрос, чтобы открыть отделение реабилитации именно здесь в госпитале. Это единственное медицинское учреждение стационара, которое наиболее приспособлено для таких людей.

Общественная организация могла решить только часть проблем. Работать и зарабатывать – вот чего хотел Золотарев, о чем мечтают тысячи людей в его положении. И тогда Геннадий стал предпринимателем. С его помощью люди не только получают работу, но и учатся новой профессии.

Взять на работу инвалида – значит не только дать человеку рабочее место, но и получить льготы для предприятия. Но наниматели часто этого не знают. Мешает и обывательское предубеждение: не хочется хлопот с инвалидом. Но для человека в инвалидной коляске работа – это больше, чем источник дохода. Это возможность нормально жить, быть полезным. Такой работник трудится со всей отдачей.

Теперь Геннадий Золотарев не только владеет собственным предприятием. Он еще и лучший предприниматель Гомельской области.

Что изменилось в Вашей системе ценностей после трагедии?

Геннадий Золотарев:

Я научился ценить больше жизнь. Сохранились годы, отпущенные мне Богом, для благих дел.

Чем занимается Ваше предприятие?

Геннадий Золотарев:

Создавали мы эту организацию не для того, чтобы получать прибыль, а для того, чтобы предоставить работу тем молодым ребятам, которые в 18-19 лет получили травмы. По законодательству, для того, чтобы человек получил трудовую пенсию, ему нужно как минимум 2 года стажа работы. Уже более 30 человек молодых инвалидов-колясочников прошли такую реабилитацию в нашей организации и получили стаж работы.