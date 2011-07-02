В Минске завершилась реконструкция терапевтического корпуса больницы скорой помощи

Более двух лет строительных работ и свыше 60 миллиардов рублей. Солидные затраты перекрываются не менее внушительными возможностями. Оборудование реконструированного комплекса уникально не только в нашей стране, но и в СНГ.

Уже через неделю новый корпус будет способен принять более 200 пациентов. Причем, благодаря современному оборудованию и новой системе компьютерного обеспечения, времени на обследование и диагностику требуется вдвое, а то и втрое меньше.

Экономия времени — это только полдела. Благодаря оптимизации большинство процессов, которые раньше приходилось выполнять вручную, теперь обрабатываются компьютером. Таким образом, КПД медперсонала в некоторых отделениях удалось повысить более чем наполовину.

Вячеслав Шило, главный врач Минской больницы скорой медицинской помощи:

Новое оборудование нам позволяет сократить время лечение пациентов: с 15-16 до 3-5 дней — существенное снижение.

Главная задача больницы — обеспечить сотрудников работой, а пациентов — качественным обслуживанием. Ведь до реконструкции основная тяжесть легла на плечи персонала других медучреждений столицы. Теперь город может заняться и их модернизацией.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Это дорогое оборудование. Такой комплект стоит 1,5 миллиона евро, но оно закуплено, оно смонтировано, оно работает. И сегодня практика приобретения комплексного медицинского оборудования в нашей стране продолжается.

От старого новый терапевтический корпус отличают не только современные аппараты, но также наличие специальных перил и пандусов, а также отдельных палат для ветеранов и инвалидов. Все строительные работы на данный момент полностью завершены. В ближайшее время планируют установить последние единицы оборудования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».