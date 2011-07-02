В Минске завершилась реконструкция терапевтического корпуса больницы скорой помощи

Уже через неделю новый корпус будет способен принять более 200 пациентов. Причем, благодаря современному оборудованию и новой системе компьютерного обеспечения, времени на обследование и диагностику требуется вдвое, а то и втрое меньше.
Экономия времени — это только полдела. Благодаря оптимизации большинство процессов, которые раньше приходилось выполнять вручную, теперь обрабатываются компьютером. Таким образом, КПД медперсонала в некоторых отделениях удалось повысить более чем наполовину.
Вячеслав Шило, главный врач Минской больницы скорой медицинской помощи:
Новое оборудование нам позволяет сократить время лечение пациентов: с 15-16 до 3-5 дней — существенное снижение.
Главная задача больницы — обеспечить сотрудников работой, а пациентов — качественным обслуживанием. Ведь до реконструкции основная тяжесть легла на плечи персонала других медучреждений столицы. Теперь город может заняться и их модернизацией.
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Это дорогое оборудование. Такой комплект стоит 1,5 миллиона евро, но оно закуплено, оно смонтировано, оно работает. И сегодня практика приобретения комплексного медицинского оборудования в нашей стране продолжается.
От старого новый терапевтический корпус отличают не только современные аппараты, но также наличие специальных перил и пандусов, а также отдельных палат для ветеранов и инвалидов. Все строительные работы на данный момент полностью завершены. В ближайшее время планируют установить последние единицы оборудования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».