К 2015 году на аптечных прилавках Беларуси останется максимум 50% импортных лекарств

Новости Беларуси. Международный медицинский форум стартовал в Минске. Свои последние разработки представят более 300 компаний из двух десятков стран. Это зарубежные и отечественные лидеры в производстве медтехники, стоматологического оборудования и фармацевтической продукции.

Андреас ЕСКЕ, руководитель направления ультразвуковых систем компании-производителя (Голландия):

Я замечаю тенденцию к более большому профессионализму. Покупается лишь то, что действительно необходимо белорусскому здравоохранению. Я считаю, это позитивным моментом, так как всегда приятно работать с профессионалами, которые четко знают, что им нужно.

Объединять западноевропейские комплектующие и белорусское производство для инвесторов оказалось выгодно. А с созданием Единого экономического пространства появилась возможность выйти с конкурентной продукцией и на рынки России и Казахстана.

Василий Самбук, директор компании по производству медицинского оборудования:

Пока еще нашу идею не передрали ни россияне, ни украинцы, мы думаем выйти на рынок Латвии в этом году.

За два года разработка Василия Николаевича появилась в большинстве белорусских клиник. Теперь его задача: завоевать европейского покупателя.

Василий Самбук, директор компании по производству медицинского оборудования:

Мы перешли на пластик, ушли от лампочки Ильича, которая выходила из строя через месяц или два, и перешли на светодиодную матрицу. Освещенности достаточно, но потребляет она всего лишь 15 ват, а не 70 или 100.

А этот прибор существует пока лишь в качестве опытного образца. Но уже в обозримом будущем сможет появиться в домах у белорусов.

Андрей Мостовников, научный сотрудник Института НАН Беларуси:

Вставляется аппарат, где нажимается клавиша. Можно свободно сидеть смотреть телевизор. Получасового сеанса достаточно.Основной фактор – влияние лазерного излучения на кровь. Оно способствует улучшению всех внутренних показателей в организме, понижению давления, разжижаемости крови

Еще одна важная задача — создание собственной концепции развития медицины. По прогнозам к 2015 году доля отечественной продукции на аптечных прилавках — это минимум 50%.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Проведение данной конференции направлено на то, чтобы ознакомить всех наших практикующих врачей с отечественными лекарственными средствами. Мы научились многое делать. Отечественная медицинская техника, изделия медицинского значения доступны по цене, а по качеству идентичны зарубежным аналогам.

Работа форума продлится еще один день. Так что белорусские специалисты смогут не только рассказать о своих последних достижениях, но и наладить новые связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.