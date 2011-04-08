В Австралии парламент еще более ужесточит антитабачное законодательство

Австралия стала первой в мире страной, парламент которой рассмотрит законопроект, запрещающий производителям табачных изделий помещать на пачках сигарет красочную рекламу, логотип и бренд компании.

Логотипы производителей заменят на более удручающие картинки. 75% площади пачки займут изображения пораженных десен, больных глаз и других органов. Компаниям оставят место для своего названия, но при этом шрифт будет строго регламентирован. Кроме того, австралийская пачка сигарет будет выполнена в темно-оливковом и коричневом цветах. В ходе соцопроса выяснилось, что именно это оформление наименее привлекательно для курильщиков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Если новый закон будет одобрен, он вступит в силу 1 января 2012 года.

В Австралии сейчас один из самых жестких в мире законов о рекламе табачных изделий. Стране удалось сократить за 19 лет процент курильщиков среди людей в возрасте от 14 лет и старше с 30,5% до 16,6% в 2007 году.