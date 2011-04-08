Уже почти не осталось путевок на лето в белорусские санатории

Путевки в белорусские здравницы с началом весны раскупаются с успехом. На летний сезон мест уже практически нет. Белорусские санатории привлекают иностранцев не только европейским уровнем услуг, но и возможностью спокойно отдохнуть.

Россиянки Надежда и Галина познакомились в белорусском санатории несколько лет назад. По совету знакомых они приобрели путевки в гродненскую здравницу. С тех пор два раза в год приезжают сюда, чтобы и здоровье поправить, и пообщаться.

Надежда Ищик (Россия):

Во-первых, очень удобно расположен жилой и лечебный корпуса. Во-вторых, очень доброжелательно относится обслуживающий персонал. Ну и, главное, процедуры, лечение, которое мы здесь принимаем, идет на пользу.

Белорусские здравницы сегодня способны удовлетворить потребности самых привередливых отдыхающих. Здесь размеренная жизнь, современные методики: от экзотической нетрадиционной медицины и иглоукалывания до аромотерапии и грязевых ванн. Да и путевка для белоруса обойдется на 10% дешевле, чем для иностранца.

Галина Козлова (Россия):

Мы сюда приезжаем четвертый год подряд. Мы уже знаем многих медсестер. И приезжаем как в домашнюю, теплую, уютную обстановку.

Татьяна Ацкевич, заместитель директора по медицинской работе санатория:

В нашем санатории лечение осуществляется на основе природных источников минеральной воды, по типу друскенинкайской, а также на сапропелевых грязях, которые мы получаем из озера «Дикое». Помимо этого, у нас расширена база электролечения, хорошая база нового современного оборудования.

Сегодня белорусская здравница привлекает не только европейским уровнем. В последнее время отдых на признанных мировых курортах сродни экстремальному. Даже сами турфирмы не могут дать гарантии того, что отпуск состоится. И вместо отдыха за границей люди стремятся найти место в белорусском санатории.

По статистике, на 2010 год самой большой популярностью пользовался отдых в Турции. Туда уехало более 5 тысяч туристов. На втором месте — Египет. Однако те, кто хочет не только поправить свое здоровье, но и спокойно отдохнуть, должен позаботиться об этом заранее. Чтобы попасть в белорусскую здравницу летом, путевку приобретать нужно уже сейчас, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».