«Лампа должна быть от 40 до 60 Ватт»: как организовать рабочее место ребёнка, чтобы избежать проблем со зрением

Новости Беларуси. Самый важный фактор, который способствует развитию близорукости – чрезмерная работа на близком расстоянии. И здесь пора вспомнить о таком понятии как гигиена зрения.

Виктория Витт, врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим консультативно-диагностическим отделением:

Непосредственная гигиена зрения подразумевает, прежде всего, правильную организацию рабочего места: с хорошим освещением, с отсутствием бликов, с правильным расположением источника света. Лампа должна быть от 40 до 60 Ватт.

Поверхности рабочей зоны не должны создавать дополнительных бликов.

Важна зрительная зарядка для глаз – упражнения известны многим родителям и детям. Самое главное, соблюдать и выполнять эти рекомендации.