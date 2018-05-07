Прямой эфир

«Лампа должна быть от 40 до 60 Ватт»: как организовать рабочее место ребёнка, чтобы избежать проблем со зрением

07 мая 2018 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Самый важный фактор, который способствует развитию близорукости – чрезмерная работа на близком расстоянии. И здесь пора вспомнить о таком понятии как гигиена зрения.  

Виктория Витт, врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим консультативно-диагностическим отделением:
Непосредственная гигиена зрения подразумевает, прежде всего, правильную организацию рабочего места: с хорошим освещением, с отсутствием бликов, с правильным расположением источника света. Лампа должна быть от 40 до 60 Ватт.

Поверхности рабочей зоны не должны создавать дополнительных бликов.

Важна зрительная зарядка для глаз – упражнения известны многим родителям и детям. Самое главное, соблюдать и выполнять эти рекомендации.

# Зрение у детей # Здоровье # Виктория Витт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чем раньше развивается близорукость, тем быстрее она прогрессирует. У девочек – быстрее, чем у мальчиков»
07 мая 2018 14:12

«Чем раньше развивается близорукость, тем быстрее она прогрессирует. У девочек – быстрее, чем у мальчиков»

«Если оба родителя близоруки, то риск у ребёнка – до 57%»: офтальмолог о генетической расположенности к ухудшению зрения
07 мая 2018 14:11

«Если оба родителя близоруки, то риск у ребёнка – до 57%»: офтальмолог о генетической расположенности к ухудшению зрения

Реабилитационно-оздоровительный городок по программе ООН появился в деревне Старое Село Брестского района
07 мая 2018 08:03

Реабилитационно-оздоровительный городок по программе ООН появился в деревне Старое Село Брестского района