Громкая музыка в наушниках — причина необратимых последствий в организме, напоминают врачи

Модное увлечение слушать музыку через наушники в скором будущем может обернуться тотальной тугоухостью, а то и глухотой? Минская студентка Оксана Сторожук из-за фанатичной любви к громкой музыке начала не просто терять слух, а ввела в стресс весь свой юный организм.

Оксана Сторожук:

Последнее время стала замечать, у меня проблемы со слухом. Думала, может из-за зимы, уши застудила. В итоге мне подсказали, что может вся причина в том, что я слушаю тяжёлую музыку и причина в том, что я всё время в наушниках.

То, что прослушивание музыки через наушники может навредить здоровью - это правда, только не все об этом знают. По мнению медиков, возрастные изменения слуха начинаются примерно с тридцати лет. Однако длительное воздействие громкого звука на уши, может нарушить ваш слух гораздо раньше.

Людмила Макарина-Кибак, директор РНПЦ оториноларингологии:

По статистическим данным, в РБ нарушениями слуха гораздо чаще стали страдать молодые люди, причём острыми нарушениями и сенсоневральными, очень часто мы это связываем с использованием наушников.

Для справки. Децибел - это единица, используемая для измерения уровня звукового давления. Предельно допустимый уровень шума для человека – 80 дБ, звуки громче считаются опасными. Если ехать в поезде метрополитена и пользоваться наушниками, уровень шума достигает 120 дБ – это равносильно реву двигателя реактивного самолета. Какие уши это выдержат?

Людмила Макарина-Кибак, директор РНПЦ оториноларингологии:

Если обратиться к врачу сразу, то есть надежда на то, что слух восстановится. В течение трёх месяцев мы лечим этих людей. Зачастую слух восстанавливается, но бывают такие случаи, когда слух не восстанавливается.

Одно дело послушать музыку пару минут, а другое – меломанить часами, как выражается, Оксана. Тут не только слух потерять можно, но и голову.

Оксана Сторожук:

Моё любимое направление в музыке это рок, метал. Это достаточно тяжёлая музыка. Я не уверена в том, что она влияет как-то на психику, потому что я достаточно долго слушаю эту музыку, я достаточно долго с этими наушниками и никогда никаких проблем не было.

А ведь всему виною может быть любимая, на первый взгляд безобидная, музыка, которую ежедневно слушает Оксана. Просто пока что она этого сама не понимает.

Анжелика Заболотная, врач-психотерапевт РНПЦ оториноларингологии:

Известным фактом сейчас является то, что громкая музыка, музыка типа рок, типа электро-музыки, может разрушающим действием влиять не только на психику, но и на весь организм человека. На самом деле очень вредно сказывается, перевозбуждает нервную систему, люди становятся перевозбуждёнными, раздражительными.

После посещения психотерапевта Оксане стоит всерьёз задуматься. Нарушение слуха и расстройство психики, что называется первые ласточки. Куда они могут занести на своих крыльях девушку, лучше не предполагать.

Анжелика Заболотная, врач-психотерапевт РНПЦ оториноларингологии:

Я советую слушать больше музыку природы, классическую музыку. Ту музыку, которая нормализует, синхронна с частотой мозга. Известен эффект Моцарта, он выражается в том, что при прослушивании музыки Моцарта у людей нормализуется работа многих органов и систем, выравнивается артериальное давление, нормализуется настроение, улучшается сон.

К сожалению, те, кому этот совет предназначен в настоящее время, скорее всего, находятся в наушниках и ничего не слышат. И не исключено, что вместо лечебного сна кто-то, тфу-тьфу-тьфу, может заснуть вечным сном.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Буквально 2 месяца назад был случай, когда пешеход попал в ДТП, его сбила машина. Потом, когда проводился следственный эксперимент, действительно, в его ушах были наушники.

Месяц назад 22-летний минчанин в районе Жлобина переходил железнодорожные пути в наушниках. В результате был сбит мотовозом. Машинист отделался тяжелым испугом. Парень — двойным переломом ноги. Но это, скорее, счастливый исход. Гораздо больше случаев, когда меломаны в наушниках в подобных случаях отправлялись на небеса.

Оксана Сторожук:

Я не думаю, что я когда-нибудь смогу отказаться от музыки. Возможно, уменьшу количество часов, проведенное с моими наушниками.

Последние исследования влияния тяжелой и громкой музыки на человека показали, что она вызывает тяжелое травмирование слуха, зрения, позвоночника, эндокринной и нервной систем. Такая музыка вызывает изменение пульса, дыхания, повышенную секрецию эндокринных желез, в частности желез, регулирующих жизненные процессы в организме. У молодых людей, слушающих эту музыку, изменение слуха наблюдается в такой степени, которая обычно характерна для людей старше 50 лет. Хотелось бы, чтобы не только Оксана поняла проблему, но и все меломаны, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.