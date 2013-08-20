Кредиты разрушают здоровье молодых людей

Новости США. Кредиты не только разрушают психику молодых людей, но могут спровоцировать развитие серьёзных заболеваний. К такому выводу пришли учёные Северо-Западного Университета США.

Как отмечает автор исследования Элизабет Свит, уже сам факт наличия кредита отрицательно сказывается на здоровье молодых людей. Им постоянно приходится думать над тем, где подзаработать, чтобы в очередной раз погасить задолженность.



Исследователи провели масштабный опрос среди студентов высших учебных заведений. 8 400 молодых людей в возрасте от 24 до 32 лет, многие из них вынуждены платить кредит за образование. У студентов с большими долгами уровень диастолического давления поднимался, в среднем, на 1,3%, что увеличивало вероятность появления гипертонии на 17% и инсульта на 15%. Отметим, по данным Американской студенческой ассоциации, ежегодно кредиты на обучение берут 60% студентов колледжей.

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