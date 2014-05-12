Готовы ли белорусские медики к ЧМ-2014?

В Беларуси проходит ЧМ-2014. Как готовилось городское здравоохранение к оказанию неотложной помощи, к медобеспечению этого мероприятия?

Павел Удот, заместитель главного врача по медицинской части Городской станции скорой медицинской помощи:

Почти два года здравоохранение Республики Беларусь готовилось к проведению ЧМ. Учитывая достаточно высокий уровень подготовки наших специалистов, постоянное развитие здравоохранения, основными вопросами остались только организационные вопросы, потому что вопросы материально-технческого оснащения были решены.

Кто-то оценивал готовность медицинских служб, давал допуск к проведению соревнований?

Павел Удот:

Существует регламент Международной федерации хоккея именно в сфере медицинского обслуживания, который мы должны соблюдать, и мы его соблюли 100%. Мы дооснастили необходимые бригады скорой медицинской помощи, стационары были оснащены уже до этого всем необходимым.

Инспекция, приезжавшая к нам в Минск, наверное, в течение 5 или 6 раз, проверила готовность всех учреждений здравоохранения к ЧМ. Все здравоохранение Минска получило высокую оценку.

Медобеспечение таких масштабных мероприятий имеет какие-то особенности? Какую цель в первую очередь оно преследует?

Павел Удот:

Мы впервые столкнулись с соревнованиями такого масштаба. Здесь, естественно, главное доступность оказания медицинской помощи, оперативность оказания медицинской помощи, должна быть оказана квалифицированная медицинская помощь. Все эти составляющие, к счастью, мы достигли.

Что касается доступности: бригады расположены на трибунах, оказывают помощь непосредственно зрителям. Кроме бригад, будут возможны медицинские пункты Красного Креста, службы МЧС всегда готовы помочь нам в оказании неотложной медицинской помощи.

Волонтеров вы привлекали к работе?

Павел Удот:

Волонтеры будут присутствовать, будут помогать каждой бригаде скорой медицинской помощи. Для оказания помощи на аренах в бригадах задействованы 30 волонтеров — студенты Белорусского государственного медицинского университета. При каждом стационаре города, который запланирован для оказания медицинской помощи участникам соревнований и гостям столицы, также будут находиться волонтеры.

Какие еще дополнительные силы и средства вы привлекали?

Павел Удот:

Возможностей для оказания помощи хватит. На «Минск-Арене» работают 6 бригад скорой медицинской помощи, на «Чижовке-Арене» — 5 бригад. Также дополнительно в резерве находятся по 6 бригад для эвакуации пострадавших с каждой арены. Находятся они в максимальной близости к данным аренам. Оперативность будет обеспечена в оказании медицинской помощи.

Помимо того, что будут работать бригады для оказания помощи командам, будут работать бригады для оказания медицинской помощи болельщикам, то есть каждый болельщик может обратиться в специально обозначенный медицинский пункт, расположенный на аренах.

Оказывать медицинскую помощь будут все учреждения здравоохранения. Однако, учитывая специфику данных соревнований, большую нагрузку на себя возьмут, конечно, травматологические отделения стационаров.

Все стационары города оснащены информационными табло, которые указывают, куда стоит обратиться, как туда пройти.