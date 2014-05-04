Дистрофические заболевания сетчатки. Курение может привести к слепоте

Заболевания сетчатки. Что они в себя включают, что из себя представляют?

Ольга Татур, главный внештатный офтальмолог по здравоохранению Мингорисполкома, заведующая Городским консультативно-диагностическим офтальмологическим центром УЗ «3-я городская клиническая больница им. Е. В. Клумова»:

На сегодняшний день заболеваниям сетчатки уделяется огромное внимание в офтальмологии.

Сетчатка — внутренняя оболочка глаза. Это структура, где происходит преобразование энергосветового импульса в нервный импульс. Та информация, которую мы получаем от окружающей действительности передается в кору головного мозга. Лучи от окружающих предметов, преломляясь структурами глаза, собираются в фокусном расстоянии, которое совпадает с центральной зоной сетчатки, при этом формируется качественное четкое изображение. Изображение, которое формируется на сетчатке — перевернутое. При соблюдении всех условий, при прозрачности преломляющих средств, при хорошем функционировании сетчатки, человек имеет великолепное зрение, соответствующее 1. Если есть в каком-то из звеньев формирования зрительного образа, конечно, происходят жалобы на ухудшение зрения.

Одной из форм дистрофии сетчатки является периферические дистрофии — истончение, трещины или разрывы на краю сетчатки. Они чаще всего развиваются на фоне таких нарушений зрения, как дальнозоркость и близорукость.

Майя Лонская, врач отделения ретинальной патологии:

Особенно близорукость высокой степени у людей, которые страдают ею с самого детства. Идет растяжение сетчатки, которое приводит к нарушениям функции сетчатки, ее дистрофическим процессам. Травмы глаза реже провоцируют такие заболевания, но тоже такое может быть.

Дистрофия центральной части сетчатки встречается реже периферической, однако именно она наиболее опасна. Ведь сейчас это заболевание во всем мире становится главной причиной инвалидности по зрению.

Ольга Татур:

Центральная зона сетчатки — зона, в которой происходит максимальная концентрация фоторецепторов, где обеспечивается максимальная острота зрения и цветность.

Дистрофия центральной части сетчатки выявляется, как правило, у людей пожилого возраста. От центральной дистрофии сетчатки не застрахованы и молодые люди, если этому способствуют общие сосудистые или обменные нарушения в организме.

Причины дистрофических заболеваний сетчатки

Майя Лонская:

Из основных причин — курение. Люди, которые курят, чаще обращаются к нам. Это заболевания сердечные — атеросклероз. Люди, которые любят инсоляцию, то есть которые смотрят на солнце без конца, ходят в солярий. Чаще страдают люди, которые болеют сахарным диабетом. Чаще дистрофией болеют женщины, потому что у них гормональный статус меняется в течение всей жизни. И более подвержены люди, у которых голубой цвет глаз.

Симптомы дистрофических заболеваний сетчатки

Ольга Татур:

Пациенты отмечают как нарушение цветового зрения (потеря яркости), так и остроты зрения. Пациенты также отмечают, что им стало тяжело читать, чтение требует большего напряжения. Причем смена очков не улучшает качество чтения.

Майя Лонская:

Если человек видит линии не ровно, а изломанно либо волнисто, если вдруг появляется черная пелена или черное пятно, но не плавающее, а фиксированное в центре, которое не проходит со временем — это должно быть сигналом тревоги у каждого человека.

При появлении подобных симптомов, следует незамедлительно обратиться к офтальмологу. От этого может зависеть будет ли вообще человек видеть в будущем.

Осмотр глазного дна — простой метод выявления дистрофических заболеваний сетчатки. Пройти эту диагностическую процедуру можно практически в любом офтальмологическом кабинете.

Майя Лонская:

Для тех, у кого есть какие-то проблемы со зрением, им надо профилактически постоянно проходить обследование, даже если нет никаких жалоб.

Лечение дистрофических заболеваний сетчатки

Майя Лонская:

При начальных стадиях лечения как такового нет. Мы назначаем препараты с лютеином, которые препятствуют развитию данного заболевания, но это, конечно же, не лечение. Идет наблюдение пациента. Мы рассказываем о том, что нельзя смотреть на солнце, нужно носить затемненные очки. Нельзя курить.

Ольга Татур:

В плане лечения возрастной макулодистрофии существует (это консервативные) лазерный и хирургический методы лечения. Консервативные методы лечения включают в себя сосудорасширяющие препараты. Это нейропротекторная терапия, противоотечная терапия центральной зоны сетчатки, то есть введение препаратов максимально близко к центральной зоне сетчатки для максимального доступа к очагу поражения.

Эффект от лечения максимальный на момент введения препарата, потом постепенно эффект от лечения угасает, поэтому это требует дополнительного введения препарата. Сколько всего потребуется инъекций, сказать сложно. На сегодняшний день не существует отдаленных результатов наблюдения проводимого лечения, но это тот метод лечения, на фоне проведения которого наблюдается положительная динамика.

Приостановить прогрессирование самой опасной (влажной макулодистрофии) позволяет разработанный в Беларуси метод фотодинамической терапии.

Валерий Кривоносов, офтальмохирург отделения лазерной микрохирургии глаза:

Метод фотодинамической терапии разработан кафедрой глазных болезней БГМУ совместно с институтом физики Национальной академии наук. Внутривенно вводится какой-то препарат, который циркулирует в сосудистом русле, накапливаясь избирательно на стеночках именно плохих новообразованных сосудов, здоровые сосуды, которые вокруг, к этому препарату не восприимчивы, то есть на сосудистые стеночки он просто не откладывается. Чтобы этот препарат подействовал, его надо как бы подтолкнуть, запустить, активировать. Для этого применятся уже лазер.

Само лазерное воздействие осуществляется в течение 83 секунд. За это время препарат, который вводился внутривенно, активируется и осуществляет непосредственно свое действие в месте приложения, то есть в новообразованных сосудах.

В отличие от центральной дистрофии, периферические изменения долгое время могут протекать бессимптомно. И это скрытая угроза для нашего зрения, ведь когда в эти отверстия попадает жидкость из стекловидного тела глаза, сетчатка постепенно начинает отслаиваться.

Изменения сетчатки на периферии выявить можно только при профилактических осмотрах у офтальмолога

Именно в ходе таких осмотров зачастую пациентам назначается лазерное укрепление сетчатки.

Лазерное укрепление сетчатки не требует госпитализации. Оно направлено на то, чтобы ограничить пораженный участок сетчатки и укрепить его в целях предотвращения отслойки.

Среди дистрофических изменений сетчатки встречаются и врожденные, то есть наследственные формы. Это своеобразная запрограммированная гибель сетчатки.

Майя Лонская:

Чаще это пигментные дистрофии сетчатки. Они могут проявляться даже в детском возрасте, но не выявляться, а уже снижение зрения начинается после 20 лет.