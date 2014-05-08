Белорусские санатории предоставляют оздоровительно-спортивную программу для гостей ЧМ-2014 по хоккею

Новости Беларуси. Болельщики чемпионата по хоккею после жарких ледовых баталий смогут отдохнуть в отечественных здравницах. Белорусские санатории традиционно популярны среди российских туристов. Во время мирового первенства здесь ожидают гостей сор всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россиянка Елена белорусский санаторий выбирает уже в пятый раз. Говорит, что по сравнению со здравницами у нее на родине, и по цене, и по качеству здесь ничуть не хуже. А природа еще живописнее.

Вот только жалеет Елена, что на чемпионат мира по хоккею сходить не сможет. Срок путевки скоро закончится. Но уверяет, что обязательно посмотрит с мужем и сыном хоккей дома — по телевизору.

Елена Цветкова, турист (Россия):

У меня очень хороший муж и очень хороший сын. Будут болеть за Россию, так как я из России.

Белорусским здравницам действительно есть чем удивить зарубежных гостей. Комнаты ничуть не хуже, чем в отеле. И смело могут притендовать на 3-4 звезды.

К тому же, расположение санатория не может не радовать — лишь километр до столицы. И при этом экологически чистая зона среди хвойно-березового леса, на берегу водохранилища. Рай да и только.

Анатолий Васкевич, генеральный директор УП «Белпрофсоюзкурорт» Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы готовимся к чемпионату мира по хоккею в течении всего года, и подготовлен коллектив к приему наших гостей. В целом, мы можем принять 1 - 1,2 тысячи человек.

Ходить туристам придется в мае много, посмотреть в Минске действительно есть что. Да и много сил оставлять они будут на трибунах, болея за своих фаваритов. А значит вкусная и полезная еда — чуть ли не главное, на что обратят внимание туристы, выбирая место для проживания. С этим в белорусских здравницах все в порядке.

Ирина Шабуня, заведующий кафе санатория:

У нас очень разнообразное меню. Очень много будет белорусской кухни - белорусские дранички, бульбяники. Это могут быть всевозможные блинчики с семгой, с икрой.

Как бонус для тех, кто выбирает санаторий для места проживания во время мирового хоккейного первенства — лечебные процедуры на любой вкус. И в большинстве из них используются именно белорусские материалы. А значит, каждый хоккейный болельщик впитает в буквальном смысле слова белорусскую природу.

Татьяна Касандрицкая, турист (Россия):

К хоккею я отношусь положительно. Я тоже бывшая спортсменка. Мои друзья увлекаются хоккеем. Я их всегда поддерживаю.

К тому же, посетители санатория смогут насладиться не только захватывающимися сражениями на ледовой арене, но и познакомились с новым для них Минском.

Владимир Жилевич, главный врач санатория:

Мы им сами будем обеспечаивать культурную программу непосредственно с посещением матчей. Когда ты сам в этой стихии, конечно же, я пойду на матчи и буду болеть за нашу сборную в первую очередь.

Так, и санатории Мядельского района принимают иностранных болельщиков, приехавших на Чемпионат мира по хоккею. Кроме высококвалифицированных лечения отдыхающим предлагается выезды на матчи, массовый просмотр игр. В зрительных залах санаториев установлены большие экраны, телевизоры также есть в каждом номере, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кстати, сегодня в здравницах Нарочанского края отдыхает несколько сотен иностранных гостей - из России, Сербии, Германии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии. Гостей привлекает качественное медицинское обслуживание, комфортные условия проживания, неповторимая природа и белорусский гостеприимство.