Новости Беларуси. На всех объектах, задействованных во время чемпионата мира по хоккею, будут дежурить работники санитарных служб.

Под пристальным контролем санслужб – аэропорт, железнодорожный вокзал, спортивные арены, гостиницы, кафе и рестораны. Особое внимание уделят и стройплощадкам.

Только за прошедшую неделю по итогам проверок специалисты оштрафовали 12 организаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Жукова, главный государственный санитарный врач Минска:

Особое внимание, конечно, уделяется объектам общественного питания, объектам торговли, объектам проведения массовых мероприятий. Под контролем проводятся мониторинги аэропорта и железнодорожного вокзала. Прежде всего уделяется внимание соблюдению требований, предъявляемых к срокам реализации продуктов питания, соблюдению технологических процессов.