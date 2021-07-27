Как легче перенести жару людям с проблемами сердца? Рекомендации врача-кардиолога

Лето бьет все температурные рекорды. Это очень тяжелый период для людей с сердечно-сосудистой патологией. В первую очередь в зоне риска находятся пациенты с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца. Важно соблюдать определенные правила, чтобы легче переносить периоды аномальной жары.

Надежда Кирковская, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»: Повышение температуры тела на один градус способствует увеличению частоты сердечных сокращений на десять ударов в минуту, что приводит к увеличению нагрузки на сердце. Поэтому находиться следует по возможности в проветриваемых прохладных помещениях.

Нужно пересмотреть режим питания в период жары. Употреблять меньше соленой, жирной, копченой пищи. Отдать предпочтение нежирным сортам мяса или рыбы и есть побольше овощей и фруктов.

В жару важно правильно подбирать одежду. Отдайте предпочтение натуральным тканям – льну, шелку или хлопку. Мнение о том, что следует одеваться в светлую одежду, давно устарело. Темные ткани гораздо лучше поглощают ультрафиолет и защищают кожу от палящих солнечных лучей. Красные, черные и темно-синие цвета отлично справятся с такой задачей.

Надежда Кирковская:

Планируйте все работы на огороде до десяти утра или после семи вечера. Избегайте нахождения на палящем солнце в полуденное время.

У пациентов с артериальной гипертензией при подобранной терапии происходит снижение артериального давления. Что из этого следует? Пациент решает, что он выздоровел и самостоятельно отменяет лекарственные препараты – это приводит к тому, что через 3-4 дня пациент может попасть в стационар с гипертоническим кризом или осложнениями гипертонического криза. Поэтому, пожалуйста, если на фоне подобранной антигипертензивной терапии у вас наблюдаются снижение или повышение артериального давления, ни в коем случае не изменяйте лечение самостоятельно. Следует обратиться к врачу для коррекции подобранной терапии.