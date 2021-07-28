Через грязные руки и заражённые продукты питания. Как ещё передаётся гепатит и как от него защититься?

Свыше 300 миллионов инфицированных, более миллиона ежегодных смертей и сотни миллионов тех, кто даже не догадываются о том, что живет с инфекцией. Такая мировая статистика совсем не по коронавирусу. 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Некоторые его боятся, другие стесняются, а в действительности многие вообще мало что знают об этом недуге. Так ли страшен гепатит и можно ли от него вылечиться?

Светлана Лукашик, доцент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета:

Под гепатитом понимают воспаление, которое происходит в ткани печени и имеет определенные клинические проявления. Чаще всего такое воспаление в печени могут вызывать вирусы гепатита А, Е (это энтеральные гепатиты) и вирусы парентеральных гепатитов, к которым относятся вирусы гепатита В, D и С.

Кроме инфекционных форм заболевания, существуют еще алкогольные и жировые гепатиты. Подхватить вирус группы В и С можно в результате использования нестерильного оборудования при медицинских и косметологических процедурах, а также при посещении тату-салона сомнительной репутации. Нередко недуг вообще никак не проявляет себя. Свой диагноз пациенты зачастую узнают случайно, сдав анализы.

Светлана Лукашик:

Если говорить об остром гепатите, то, как правило, он имеет яркую клиническую симптоматику. У человека может повышаться температура тела, может появляться тошнота или рвота, боли в животе. С течением времени может появляться желтушность кожных покровов или склер глаз, которая тоже является симптомом любого вирусного гепатита.

Если вовремя не распознать гепатит, он может перейти в хроническую форму. Запущенные случаи хуже поддаются лечению и чреваты серьезными заболеваниями печени. Поэтому медики обращают внимание на раннюю диагностику и профилактику. Светлана Лукашик:

Часть гепатитов энтеральные, то есть передаются через грязные руки, могут передаваться через зараженные продукты питания. Небольшой процент случаев передается через предметы обихода. Что касается парентеральных гепатитов, такие гепатиты могут передаваться через кровь различными путями, это гепатиты, которые могут передаваться половым путем. И третий путь передачи – вертикальный: от мамы к ребенку.

Гепатит излечим. Лекарства хорошо переносятся пациентами и гарантирует стопроцентный результат. Терапия, как правило, занимает не более шести месяцев и в нашей стране проводится бесплатно. Светлана Лукашик:

Если есть клинические проявления, пациент обращается в поликлинику, где проводится основной диагностический процесс, и основная масса таких людей направляется в стационар и лечится там. Такие пациенты после выписки из стационара перемещаются под диспансерное наблюдение поликлиники и там благополучно этот процесс завершают полным выздоровлением.