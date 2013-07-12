Гимнастика славянских чаровниц: упражнения для женщин, поддерживающие физическую форму, бодрость души и тела

Как поддерживать физическую форму, бодрость души и тела? ­Этим вопросом задаются сотни людей. Можно, конечно, стать постоянным клиентом SPA-салонов и тренажерных залов или сидеть на диетах. Правда, есть более демократичные способы, которые помогут всегда оставаться в форме. Например, славянская гимнастика.

Светлана Чистухина, инструктор по славянской гимнастике:

Суть славянской гимнастики? Можно сказать, что эта гимнастика только для женщин. Есть просто славянская гимнастика, а это гимнастика славянских чаровниц. Она только для женщин. Ее воссоздал наш педагог имени Максима Танка Геннадий Эдуардович Адамович. Они как бы собрали то, что было в древности у нас, воссоздали в такую единую систему, как гимнастика славянских чаровниц.

Кстати, у гимнастики славянских чаровниц нет возрастных ограничений, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. А вот мужчинам присутствовать на занятиях и тем более заниматься такой гимнастикой, нельзя. Уж слишком много женственного в этих движениях.

Светлана Чистухина, инструктор по славянской гимнастике:

Первоначально, конечно, желательно бы потренироваться, можно в зале заниматься гимнастикой, а традиционно занимались на природе, так как на природе можно почувствовать себя лучше. То есть когда мы занимаемся в зале, в группе, мы учимся, как поставить тело, как правильно выполнять. А когда уже хотим почувствовать себя, свое тело, тогда, конечно, лучше на природе.

Несмотря на то, что славянская гимнастика уходит своими корнями в древность, сегодня она тоже пользуется популярностью. К слову, кое-кто из столичных жителей готов поучиться технике гимнастики прямо сейчас.

Светлана Чистухина, инструктор по славянской гимнастике:

В гимнастике есть три основные стойки. Вот это «стойка верхнего мира». Ноги чуть шире поставьте, параллельно друг дружке. Колени присогнуть надо. И центр тяжести должен быть где-то посередине. И руки положить надо чуть выше талии. Локти вперед надо тянуть, а плечи назад. Подбородок вверх. Вот это основная «стойка верхнего мира».

Теперь можно немного нагнуться вперед, но с прогибом в пояснице. Кисти расслаблены, и чуть-чуть на носочек тянуться. Теперь ставим на пятки и выпрямляемся.

Чтобы получить результат от занятий, важно правильно выполнять все упражнения.

Светлана Чистухина, инструктор по славянской гимнастике:

Колени чуть шире, руки на том же месте. Теперь мы соединяем ступни целиком и сделаем следующее движение: локти вперед, проводим вдоль кистями, локти разворачиваем, проводим снизу, руки идут вверх, сворачиваются в бутончик. Делаем наклон в сторону. Здесь важно, чтобы было симметрично. Возвращаемся в исходное положение. Как бы умываемся руками, проглаживаем себя. Это как элемент самомассажа идет. Гормональная система восстанавливается, потому что здесь идут гормональные протоки, проходит вилочковая железа, мы стимулируем иммунитет. Руки идут вверх, разворачивается грудная клетка, подтягиваются мышцы спины, убирается сутулость. Для спины очень хорошо действует это упражнение.

Славянская гимнастика – достойный ответ йоге. Наблюдая за плавными движениями, понимаешь: наши предки знали толк в естественной женской красоте.