Фуд-коуч Ксения Вятская: «Советую повесить радугу на холодильник и смотреть, какие цвета овощей и фруктов сегодня съели»
Пришла долгожданная пора, когда уже можно собирать на грядках какой-то урожай. Собрать – вы собрали, теперь главное – грамотно и надёжно заготовить всю эту красоту и пользу на зиму. Что же тут сложного и зачем нам это надо?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – фуд-коуч – Ксения Вятская.
Что такое фуд-коуч?
Ксения Вятская, фуд-коуч:
Это консультант в многообразии еды и продуктов.
Какие под запретом продукты? Какие продукты лучше всего выкинуть из холодильника?
Ксения Вятская:
Это очень сложно. Давайте остановимся на ТОП-1 – нужно выбросить просто все промышленные продукты, которые вы покупаете в магазинах, которые сделаны кем-то – это колбаса, какие-то замороженные наггетсы. То, что 10 раз переработалось.
А как же сыр, хлеб?
Ксения Вятская:
Домашний хлеб можно заказать, домашний сыр тоже, поэтому всё схвачено, главное – это всё найти, выписать себе как-то.
Как правильно завтракать?
Ксения Вятская:
Нужно опираться на сезон. Сейчас лето – самый сезон зелени, фруктов и овощей, поэтому яичницу вы с удовольствием съедите зимой, потому что яйца никуда не денутся. Существует обилие салатов.
Как приготовить завтрак из фруктов, овощей и зелени?
Ксения Вятская:
Я сегодня, например, завтракала огромным салатом из зелени, там лук, укроп, петрушка.
Этого достаточно на полдня до обеда человеку?
Ксения Вятская:
Я ещё съела, признаюсь, огромную миску голубики с домашними сливками. Мне можно. Уже целый день я могу не думать о еде.
Верно ли считается, что в варенье полезного ничего нет, потому что оно варится?
Ксения Вятская:
Да, вы полностью правы. Закатки зимой считаются просто для разнообразия какой-то пищи, вкусового, эмоционального, может, какие воспоминания из лета нахлынут. Но, действительно, ягоды, которые уже сварены, они не обладают витамином С, поэтому малиновое варенье от простуды – это немножко более эмоциональное лечение.
Если сейчас вы себе позволяете есть разнообразно, и всё пятиразовое питание строите на сезонных продуктах, не тратя время на каши, потому что каши тоже не стоит есть, можно меньше есть сейчас мяса, рыбы, оставить это на более холодные периоды, то вы вполне можете сохранить в себе внутри вот эту закатку, запас всех полезных веществ. Ну и, естественно, ягоды.
Ягод в других странах огромный дефицит, поэтому мы должны наедаться каждый день разноцветными ягодами. Я, вообще, советую летом повесить себе радугу на холодильник и смотреть, какие цвета сегодня овощей, фруктов вы съели. Чтобы каждый день все 7 цветов были у вас на столе.
Что раньше ели наши предки? Узнаете, посмотрев видеоматериал.