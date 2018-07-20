Фуд-коуч Ксения Вятская: «Советую повесить радугу на холодильник и смотреть, какие цвета овощей и фруктов сегодня съели»

Пришла долгожданная пора, когда уже можно собирать на грядках какой-то урожай. Собрать – вы собрали, теперь главное – грамотно и надёжно заготовить всю эту красоту и пользу на зиму. Что же тут сложного и зачем нам это надо?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – фуд-коуч – Ксения Вятская.

Что такое фуд-коуч?

Ксения Вятская, фуд-коуч:

Это консультант в многообразии еды и продуктов.

Какие под запретом продукты? Какие продукты лучше всего выкинуть из холодильника?

Ксения Вятская:

Это очень сложно. Давайте остановимся на ТОП-1 – нужно выбросить просто все промышленные продукты, которые вы покупаете в магазинах, которые сделаны кем-то – это колбаса, какие-то замороженные наггетсы. То, что 10 раз переработалось.

А как же сыр, хлеб?

Ксения Вятская:

Домашний хлеб можно заказать, домашний сыр тоже, поэтому всё схвачено, главное – это всё найти, выписать себе как-то.

Как правильно завтракать?

Ксения Вятская:

Нужно опираться на сезон. Сейчас лето – самый сезон зелени, фруктов и овощей, поэтому яичницу вы с удовольствием съедите зимой, потому что яйца никуда не денутся. Существует обилие салатов.