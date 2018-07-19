Большой мир звуков. Белорусские хирурги впервые установили импланты сразу на два уха

Новости Беларуси. Белорусские хирурги впервые провели уникальную двустороннюю имплантацию, которая поможет вернуть слух ребёнку, сообщили в программе Новости «24 часа».

Перенять опыт белорусских хирургов в учебный центр оториноларингологии приехали специалисты из пяти стран, где в течение двух дней смогли отработать навыки на 3D моделях, которые полностью повторяют анатомию человеческого уха.

Мише чуть больше года, однако изучать мир в полном объеме ему пока не удавалось. В два месяца мальчику поставили редкий диагноз – нейросенсорная тугоухость, иначе говоря, полное отсутствие слуха.

Однако уже совсем скоро малыш сможет насладиться яркой палитрой звуков без слухового аппарата. Сегодня белорусские хирурги впервые установили импланты сразу на два уха. Раньше эти проблемы решались двумя операциями.





Николай Гребень, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Я могу сказать, что этот ребенок будет полностью реабилитирован. Он пойдет в обычный детский садик, он пойдет в обычную школу и будет учиться в институте. У нас уже есть пациенты, которые учатся в вузах.

Сейчас хирурги выполняют тончайшую работу. Всматриваясь в микроскоп, под кожу за ухом они вживляют внутреннюю часть импланта. Он и есть проводник в большой мир звуков. К слову, в Беларуси всего пять специалистов, выполняющих подобные операции. Освоить передовой медицинский метод наших хирургов приехали врачи из пяти стран.

Маргарита Хоменко, врач-оториноларинголог (Украина):

Потрясающая операция. Уровень очень высокий. Нам есть чему поучиться. Я узнала о вашем центре от своих коллег. Я узнала, что у вас есть прекрасный центр, поэтому я всем рекомендую посетить его.

Это симуляционный центр, оборудованный по последнему слову техники. Здесь молодые хирурги проводят не один день, долго и скрупулезно оттачивая свою технику на учебных моделях. В качестве таковых применяют реалистичные 3D копии уха. Ведь без тренировок в операционную никак нельзя. Аналогичного центра на просторах СНГ больше нет.

Николай Гребень:

Нам стало намного проще, потому что они тренируются не на живом человеке, а на этих препаратах. Эти препараты самые реалистичные в мире, их не отличить от настоящих.



Врачи уверены, что главное в подобных операциях это своевременная диагностика . Сегодня в каждом роддоме с помощью специального теста проверяют наличие слуховых нарушений уже в течение первых дней жизни малыша.