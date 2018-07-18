Не оставят одного. Врачи Березинской больницы приезжают к одиноким и пожилым людям проверить их здоровье

Новости Беларуси. С заботой о каждом. Врачи Березинской больницы приезжают к одиноким и пожилым людям, чтобы проверить их состояние здоровья: измерить артериальное давление и назначить лечение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего же в регионе почти 2500 людей, которым необходима такая помощь. Но в первую очередь посетят тех, кто летом остался дома. Касается такая практика не только городских жителей, но и тех, кто проживает на селе.

Кристина Крук, заведующая полиникой Березинской ЦРБ:

При осмотре на дому необходимо уточнять объективный статус пациента: измерение артериального давления, пульс, дыхание. Беседа по профилактике здорового образа жизни, выписка льготных лекарств, если имеется группа инвалидности или другая категория граждан (инвалиды, узники, ветераны войны), которые имеют льготы. И госпитализация. Если человек имеет показания для плановой госпитализации, то у нас есть журналы ведения госпитализации. Если экстренная госпитализация в машины неотложной медицинской помощи, таких лиц госпитализируем.