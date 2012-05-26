Канадский хирург, профессор: Кардиология - на очень высоком уровне в Беларуси

Новости Беларуси. Канадские кардиохирурги Патрик Тиффи и Уильям Костюк дали мастер-класс для хирургов из Бреста, Гомеля, Минска, проведя операцию по стентированию (расширению) коронарной артерии, которая была полностью закрыта.

Валентин Асанович, заведующий отделением ангиографии и рентгенэндоваскулярной хирургии Брестской областной больницы:

Будем дальше заниматься решением вопросов открытия хронических тотальных окклюзий (нарушение проходимости) у больных, которые 1-5 лет назад перенесли инфаркт миокарда. У них артерия полностью закрыта. Сейчас, получив определенный опыт, мы можем открывать эти артерии, восстанавливать их проходимость.

Уильям Костюк, профессор, рентгенэндоваскулярный хирург (Канада):

Кардиология находится на очень высоком уровне в Беларуси. Я бы хотел отметить, что во всех регионах страны, в том числе и в Бресте, кардиохирургия на достойном уровне. Следующим важным шагом должна быть профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.