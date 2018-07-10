Евгения Левитан: «Главная цель – помочь девушкам понять, что они уже красивы»

Евгения Левитан – девушка, в которой воплотились мечты многих соотечественниц. Стать звездой YouTube, вести собственный блог, написать успешную книгу и стать примером для очень многих – всё это у неё получилось.
Евгения Левитан – девушка, в которой воплотились мечты многих соотечественниц. Стать звездой YouTube, вести собственный блог, написать успешную книгу и стать примером для очень многих – всё это у неё получилось.
Евгения Левитан, видеоблоггер:
Сейчас в моём личном аккаунте в Инстаграме не так-то и много – всего 30 тысяч человек. Но в моём проекте, которым я занимаюсь и развиваю уже 5 лет, в YouTube – 1 миллион 400 подписчиков. Это люди, которые смотрят наши ролики, которые занимаются вместе с нами, которые постоянно пишут: «Спасибо за тренировку».
Как это часто бывает, начиналось всё с экспериментов над собой – и не самых удачных.
Евгения Левитан:
Я никогда не была полной. Я в последнем классе школы весила где-то 53 при росте 162 – это человек с абсолютно нормальным весом. Но именно из-за того, что общественность, скажем так, диктовала то, что надо быть худой, а не нормальной, у меня появилась идея… Моя мечта была – чтобы ножки были очень худыми, очень стройными и торчали из-под платья. В общем-то, я добилась своей цели – к выпускному я весила 40 килограммов.
Но, конечно же, ни о какой красоте речи быть не может.
Главная мысль, которую Евгения транслирует своим последователям, кардинально отличается от того, что навязывает большинство модных блоггеров.
Евгения Левитан:
Изначально я неправильно пользовалась теми же тренировками, питанием. Потому что тренировки и правильное питание, которые должны делать твою жизнь лучше, должны заставлять чувствовать себя лучше, выглядеть лучше – по факту, могут довести тебя до полусмерти, если ты имеешь такой нездоровый подход. А тренировки и здоровое питание должны, действительно, улучшать качество всех сфер твоей жизни.
Сама Евгения тренируется каждый день.
И тренировки для неё – не скучная обязанность, а осознанное удовольствие.
Евгения Левитан:
Кто такой блоггер? Это человек, который, в принципе, имеет какое-то мировоззрение и доносит это общественности. И я, когда столкнулась, во-первых, со своей проблемой – то, что когда-то у меня было нездоровое представление о красоте и о том, что такое здоровый образ жизни, то есть, я думала, что кушать яблочко и пить кефир, и много бегать – это хорошо. А, по факту, это может тебя ни к чему хорошему не привести, кроме как, наоборот, проблем со здоровьем. И поэтому сейчас моя основная миссия: транслировать то, что здоровый образ жизни – это не страдание, а удовольствие. Потому что блоггеры, если не о чем разговаривать и просто выкладывать фотки красивые – я считаю, что это неправильное блоггерство какое-то. У блоггеров тоже должна быть своя какая-то миссия.
Хотя красивые фотки – тоже вдохновение.
Главная беда многих худеющих, по мнению Евгении, – это искажённые представления о красоте и о том, что же такое, на самом деле, здоровый образ жизни.
Евгения Левитан:
Нужно соблюдать баланс – 80% выбирать правильные, здоровые продукты. И тогда остальные 20% – даже, если ты будешь есть мороженое, пирожные, даже бургеры и картошку фри, но если ты будешь это делать раз в неделю, а не каждый день, то фигура будет в порядке и эмоциональное состояние, и настроение тоже, соответственно, будут в порядке.
Я за такой умный, осознанный ЗОЖ.
Йога, велосипед, бокс или силовые тренировки – чем заняться, каждый выбирает для себя сам. Любой спорт подходит, если он в радость.
Евгения Левитан:
Главная цель проекта «Воркаут» – это помочь девушкам понять, что они уже красивы и худоба не приведёт их к этой цели. А вот быть здоровыми, стройными и уверенными в себе – это всё даёт, как раз-таки, спорт и правильное питание. Потому что, когда твоё тело в порядке, когда твоё тело сияет здоровьем, то твоё самочувствие улучшается, ты становишься более подтянутым, красивым, смотришь на себя в зеркало и думаешь: «А ты такая ничего!»