Евгения Левитан: «Главная цель – помочь девушкам понять, что они уже красивы»

Евгения Левитан – девушка, в которой воплотились мечты многих соотечественниц. Стать звездой YouTube, вести собственный блог, написать успешную книгу и стать примером для очень многих – всё это у неё получилось.

Евгения Левитан, видеоблоггер:

Сейчас в моём личном аккаунте в Инстаграме не так-то и много – всего 30 тысяч человек. Но в моём проекте, которым я занимаюсь и развиваю уже 5 лет, в YouTube – 1 миллион 400 подписчиков. Это люди, которые смотрят наши ролики, которые занимаются вместе с нами, которые постоянно пишут: «Спасибо за тренировку». Как это часто бывает, начиналось всё с экспериментов над собой – и не самых удачных.

Евгения Левитан:

Я никогда не была полной. Я в последнем классе школы весила где-то 53 при росте 162 – это человек с абсолютно нормальным весом. Но именно из-за того, что общественность, скажем так, диктовала то, что надо быть худой, а не нормальной, у меня появилась идея… Моя мечта была – чтобы ножки были очень худыми, очень стройными и торчали из-под платья. В общем-то, я добилась своей цели – к выпускному я весила 40 килограммов. Но, конечно же, ни о какой красоте речи быть не может. Главная мысль, которую Евгения транслирует своим последователям, кардинально отличается от того, что навязывает большинство модных блоггеров.

Евгения Левитан:

Изначально я неправильно пользовалась теми же тренировками, питанием. Потому что тренировки и правильное питание, которые должны делать твою жизнь лучше, должны заставлять чувствовать себя лучше, выглядеть лучше – по факту, могут довести тебя до полусмерти, если ты имеешь такой нездоровый подход. А тренировки и здоровое питание должны, действительно, улучшать качество всех сфер твоей жизни. Сама Евгения тренируется каждый день. И тренировки для неё – не скучная обязанность, а осознанное удовольствие.

Евгения Левитан:

Кто такой блоггер? Это человек, который, в принципе, имеет какое-то мировоззрение и доносит это общественности. И я, когда столкнулась, во-первых, со своей проблемой – то, что когда-то у меня было нездоровое представление о красоте и о том, что такое здоровый образ жизни, то есть, я думала, что кушать яблочко и пить кефир, и много бегать – это хорошо. А, по факту, это может тебя ни к чему хорошему не привести, кроме как, наоборот, проблем со здоровьем. И поэтому сейчас моя основная миссия: транслировать то, что здоровый образ жизни – это не страдание, а удовольствие. Потому что блоггеры, если не о чем разговаривать и просто выкладывать фотки красивые – я считаю, что это неправильное блоггерство какое-то. У блоггеров тоже должна быть своя какая-то миссия. Хотя красивые фотки – тоже вдохновение.

Главная беда многих худеющих, по мнению Евгении, – это искажённые представления о красоте и о том, что же такое, на самом деле, здоровый образ жизни. Евгения Левитан:

Нужно соблюдать баланс – 80% выбирать правильные, здоровые продукты. И тогда остальные 20% – даже, если ты будешь есть мороженое, пирожные, даже бургеры и картошку фри, но если ты будешь это делать раз в неделю, а не каждый день, то фигура будет в порядке и эмоциональное состояние, и настроение тоже, соответственно, будут в порядке. Я за такой умный, осознанный ЗОЖ. Йога, велосипед, бокс или силовые тренировки – чем заняться, каждый выбирает для себя сам. Любой спорт подходит, если он в радость.